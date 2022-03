Vaccino: Fontana, grazie a Bertolaso a nome di tutti i lombardi



"Desidero ringraziare, anche a nome di tutti i lombardi, Guido Bertolaso. Oggi, infatti, con la fine dello 'stato di emergenza' cessa il suo incarico di coordinatore della campagna vaccinale. Ma, come lui stesso mi ha confermato a piu' riprese, il suo impegno per i lombardi non verra' mai meno, cosi' come immutato rimane il suo ruolo di consulente del presidente. Grazie Guido per la competenza e l'impegno che hai fin qui dedicato alla nostra Lombardia". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.