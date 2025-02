Si risveglia in ospedale a Verona e crea il panico tra pazienti e personale, arrestato

Verona, si risveglia in ospedale e aggredisce il personale sanitario

Nella notte scorsa, un medico e tre infermieri sono rimasti feriti durante un episodio di violenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgo Trento a Verona, per mano di un uomo di nazionalità serba.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, l’individuo, inizialmente trasportato in ambulanza in stato di incoscienza, si è risvegliato improvvisamente scatenando un’aggressione. Dopo aver molestato alcuni pazienti in sala d’attesa, ha rivolto la propria violenza contro il personale sanitario, provocando anche il danneggiamento di una vetrata.

L’intervento di cinque pattuglie delle Volanti della Questura ha permesso di contenere la situazione: alla vista degli agenti, l’uomo si è calmato, per poi essere tratto in arresto con le accuse di lesioni personali e danneggiamento. Le dinamiche dell’accaduto sono ora al centro delle indagini delle autorità competenti.