Cds Hotels riparte alla grande con "Prenota Prima" a Terrasini e in Puglia

Ce n’è per tutti i gusti e su misura per i clienti più esigenti la vacanza di Cds Hotels che proroga la promozione “Prenota Prima” ai suoi quattro esclusivi hotel in Salento e al Cds Hotels Terrasini in Sicilia. Una vacanza per coppie e per famiglie, per grandi e bambini spinti dalla voglia di staccare la spina dopo il lungo confinamento ed immergersi tra i muretti a secco sul mare e i profumi della macchia mediterranea. Lo sa bene il gruppo alberghiero che proroga fino al 19 luglio la promozione del 10% per cinque strutture ricettive su dieci gestite. Si tratta del CdsHotels Terrasini in Sicilia, e dei quattro esclusivi hotels in Salento, Puglia, il quattro stelle superior Grand Hotel Riviera nell’incantevole borgo di Santa Maria al Bagno, gli hotel quattro stelle Basiliani e Corte di Nettuno a Otranto, e il primo cinque stelle del gruppo, il Marenea Suite Hotel, arroccato sull’affascinante costa tra Castro e Marittima di Diso, una zona molto amata ed esclusiva per chi ricerca riservatezza e vacanze esclusive.

In Sicilia, al Cds Hotels Terrasini la stagione estiva è ripartita alla grande. Affacciato sul Golfo di Castellammare e costruito a terrazza, il villaggio offre camere vista mare. Immerso in 27 ettari di Parco, permette di scegliere tra la spiaggia di sabbia poco distante raggiungibile in navetta, in località Ciammarita, e il lido di scoglio all’interno dello stesso villaggio, il Pontone. È famoso per i Toboggan, gli scivoli d’acqua più alti d’Europa, attrazione per grandi e piccini! Tre sono le piscine dove è possibile rilassarsi: l’idromassaggio, l’Olimpionica e il Lago dei Fiori e quattro i ristoranti in cui scoprire la tradizione culinaria siciliana: Il Moro, dove si può degustare cucina internazionale e siciliana, affiancato dall’Oasi (esclusivo per i vegetariani), la Capannuccia (streetfood e pizze) e il Siciliano (solo cucina siciliana).

In Puglia Cds Hotels riserva la promozione per i quattro esclusivi hotel. Sulla costa jonica,affacciato sul Golfo di Gallipoli, il Grand Hotel Riviera con lido privato in legno, realizzatosulla scogliera davanti all’hotel e un immenso parco alle spalle, dove si incastonano le due piscine. A due passi dal Parco di Portoselvaggio, il Grand Hotel Riviera è famoso per i suoi spettacolari tramonti. È presente in hotel una forma di intrattenimento pensata per i piccoli e che regala momenti di relax a tutta la famiglia.

A Otranto ecco il Basiliani e il Corte di Nettuno, a pochi passi l’uno dall’altro e dal suggestivo centro storico di Otranto. Il Basiliani, rinomato per la sua Spa, la più grande di Puglia (duemila metri quadrati), si incastona nella Valle delle Memorie dove un tempo vissero i monaci basiliani. Poco distante si trova il Corte di Nettuno, vicino al suggestivo Castello, con camere arredate in stile marinaresco. Si tratta di un boutique hotel pensato per viaggiatori curiosi, desiderosi di scoprire e vivere il territorio. Nella hall c’è da ammirare una delle più pregiate collezioni di oggetti di marineria, tra pipe di schiuma di mare e coralli rari.

Sempre restando sulla Costa Adriatica il cinque stelle Marenea Suite Hotel. Tutte le camere, venticinque suite dal fascino mediterraneo, godono di una vista mozzafiato sul mare tra ulivi e macchia mediterranea profumata. Tra muretti a secco e “pagghiare” (le tipiche costruzioni di campagna, come trulli senza cono, da dove è stata ricavata la sala massaggi), il Marena Suite Hotel è ideale per chi ha bisogno di staccare la spina e rigenerarsi. Lontani da tutto e da tutti, avvolti dal fascino discreto del Salento.