Ischia guarda al futuro con una rete di imprenditori che credono nel turismo

Nasce da un gruppo coeso di imprenditori che guardano al futuro e alla ripresa economica il progetto Ischia Is More: nove i soci fondatori che hanno iniziato a collaborare all'inizio della pandemia Covid nel maggio 2020, creando la pagina Instagram @ischiaismore, attraverso la quale hanno condiviso le storie degli abitanti dell’isola: pescatori, agricoltori, artigiani, artisti e intellettuali che definiscono l’essenza di Ischia.

L’impegno per la promozione dell’Isola Verde è stato così consolidato con la creazione di una rete, che permetterà di supportare la destinazione durante tutto l’anno, attraverso un programma che opera su 4 pilastri: promozione, istruzione, ricerca e partnership.

I membri faranno inoltre leva sulla loro esperienza per assumere un ruolo di consulenza per il governo locale, e per svolgere diversi corsi di formazione rivolti agli abitanti dell’isola attivamente impegnati in ambito turistico. L’approccio sarà inclusivo e incentrato su un modello collaborativo che accoglierà nuovi membri e investitori.

Ischia è da millenni meta di benessere, famosa per l'acqua termale benefica e curativa - l'oro caldo - che sgorga naturalmente dal suo suolo vulcanico. L'isola offre anche il mare del Golfo di Napoli, sentieri di montagna, siti archeologici, borghi incantevoli e una cucina eccellente.

La strategia di Ischia Is More fa leva sui punti di forza dell'isola per renderla un “marchio” riconoscibile in Italia e nel resto del mondo, con un'identità precisa e multiforme, in grado di soddisfare i gusti, le esigenze e le passioni dei viaggiatori contemporanei. “L'obiettivo finale è riuscire a passare dall'eccessivo turismo estivo a un turismo di qualità che si estenda durante tutto l'anno. Vogliamo aiutare Ischia ad affermarsi all'estero come alternativa destinazione alla più famosa e frequentata Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina o Capri” - ha sottolineato Michele Sambaldi, Presidente di Ischia Is More.

Il programma di Ischia Is More inizierà con STILNOVIA ISCHIA 2021, un esclusivo evento internazionale in collaborazione con Stilnovia, il primo Centro Studi sulle Tendenze Italiane guidato da un team di esperti nazionali e internazionali di ogni settore del settore Events & Wedding, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre di quest'anno, e riunirà specialisti del settore e personalità di spicco per condividere le tendenze future di eventi e matrimoni.

Fanno parte del progetto Ischia Is More dodici soci fondatori tra imprenditori, manager, tour operator e titolari di attività: Hotel Mezzatorre, Leo Hotels, Judith Ischia, Imperatore Travel, Regina Isabella, San Montano Resort & Spa, Terme di Nitrodi, Giardini Eden, Gruppo Scaglione.