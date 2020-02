La Bmt fa dietroront, annullate le date di marzo. Si terrà dal 22 al 24 maggio

Il patron della Borsa Mediterranea del Turismo, già in programma a Napoli dal 10 al 22 marzo non si farà. Lo annucia una dichiarazione del patron di Progecta, società organizzatrice della Borsa, l'imprenditore turistico Angioletto de Negi: "Le notizie diffuse sul livello sempre più alto di minaccia mondiale del coronavirus unitamente ai continui annunci di taglio dei voli in essere, la decisiondi sconsigliare i viaggi non necessari verso l’Italia, il rinvio dei principali saloni mondiali, il continuo aumento dei contagi nel Paese, il rischio di diffusione del virus molto alto ed il panico diffuso, unitamente alla paura irrazionale in essere, mi hanno fatto desistere, mio malgrado, dalla precedente decisione di poche ore fa e quindi vi informo che la Borsa si farà sempre presso la stessa Mostra d'Oltremare ma dal 22 al 24 maggio".