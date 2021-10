SiViaggia, le migliori destinazioni per Ognissanti e Halloween

Quest’anno, il calendario ci regala un giorno per la festa di Ognissanti, un’occasione ghiotta per trascorrere un long weekend fuoriporta. Senza dimenticare che, la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, si festeggia anche Halloween.

SiViaggia, il magazine targato Italiaonline leader nel segmento Travel con i suoi 3.3 milioni di utenti unici mese*, ha selezionato le mete preferite per una mini vacanza in Italia: dove svagarsi, con un pizzico di brivido. Tra i luoghi più affascinanti e meno noti c’è il piccolo borgo ligure di Triora (Imperia), detto anche il borgo delle streghe, mentre a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, famoso per il Ponte del diavolo, aleggia la leggenda di una nobildonna che sacrificava i propri amanti per rimanere sempre giovane e bella. Provare per credere. Invece, il borgo laziale di Monterano, le cui origini risalgono ai tempi degli Etruschi, è un intero villaggio fantasma e porte e muri scricchiolano da paura.

I misteri più insoluti, però, spesso si nascondono sottoterra. Ecco allora che tra le mete da esplorare in profondità ci sono la Napoli sotterranea, con i suoi giardini e rifugi antiaerei segreti oppure il borgo medievale di Narni, in Umbria, le cui caverne sono accessibili solo attraverso una chiesa del XII secolo.

Per i fan dei misteri, tra le mete da visitare nel weekend di Halloween c’è sicuramente Torino, la città più esoterica d'Italia, con iscrizioni segrete un po’ ovunque che svelano tanti segreti, mentre spingendoci oltre la destinazione più inquietante è sicuramente Acerenza, la “città cattedrale” nonché uno dei Borghi più belli d’Italia: il suo cuore antico custodisce misteri e leggende a partire dal Sacro Graal fino ad arrivare alla salma della figlia del Conte Vlad III ovvero il Conte Dracula.

E, infine, SiViaggia consiglia alcune mete perfette per le famiglie, come il Parco dei mostri di Bomarzo, vicino a Viterbo, dove si entra in un mondo fantastico, popolato da gigantesche sculture di pietra e da bizzarri edifici, tra indovinelli e iscrizioni oppure il classico - ma sempre apprezzato dai bambini – Gardaland, dove la festa di Halloween dura tutto il weekend e i bimbi possono indossare gli abiti più terrificanti divertendosi come matti.