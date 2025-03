Turismo: i dati record del 2024. Italia seconda in Europa

Arrivi e presenze; i dati da record del turismo in Italia

L'Istat ha diffuso il report con i dati del mercato del turismo in Italia nel 2024. Dati che, con l'aggiornamento dell'ultimo trimestre, raccontano un quadro complessivo davvero in salute per uno dei settori trainanti della nostra economia,

I dati

In base alle prime stime del 2024 il bilancio mostra un andamento divergente tra gli arrivi e le

presenze: queste ultime, con un totale di 458,4 milioni, risultano in ulteriore crescita rispetto ai valori già record del 2023 (con un +2,5%); gli arrivi, invece, si fermano a 129,3 milioni, 4,4 milioni in meno rispetto al 2023 (pari al -3,3%).

Le due componenti della clientela, cioè quella interna e quella straniera, si comportano in modo opposto: il flusso di stranieri mostra una crescita rispetto al 2023 dello 0,9% in termini di arrivi e del 6,8% in termini di presenze; i clienti italiani invece sono in flessione del -7,6% in termini di arrivi e del -2,2% per presenze.

La clientela straniera si conferma prevalente rispetto a quella domestica: già nel 2023 le presenze dei turisti

provenienti dall’estero erano 234,2 milioni, pari al 52,4% del totale; nel 2024 queste superano i 250 milioni, in pratica il 54,6% delle presenze totali.

A crescere è soprattutto il mercato alberghiero, con un +3%, mentre l'extra-alberghiero, per intenderci affitti ed airbnb, nel complesso crescono ma in percentuale inferiore, +1,7%. Da questo punto di vista la differenza di scelta dei turisti è sempre più a vantaggio degli hotel con un complessivo 61,9% contro il 38,9%.

Dati di crescita che portano l'Italia a superare dopo anni la Francia nella classifica per presenze di turisti portandoci al secondo posto complessivo in Europa, dietro solo alla Spagna con 501 milioni di turisti.

A trascinare al rialzo i numeri soprattutto di dicembre con il grande successo delle vacanze di Natale, sia nelle grandi città che nelle località di montagna.