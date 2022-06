Turismo: l'Italia vince il Times Awards, è la migliore destinazione al mondo

L'Italia è la migliore destinazione al mondo e vince il Times Awards 2022

Per la sesta volta consecutiva, l'Italia vince il premio di Best Destination Country e Best Hotel, a decretare la vittoria sono stati mezzo milioni di lettori del Times, che hanno votato il Bel Paese ritenendolo la migliore destinazione.

Nel settore dei viaggi, il Times Awards è tra i riconoscimenti più prestigiosi e celebra i vincitori votati dai lettori di News UK, il gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The Sunday Times e The Sun. I premi sono assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori ai più importanti stakeholders del mondo del turismo ed a destinazioni turistiche come: città preferita, Paese preferito, miglior tour operator, migliore compagnia di crociere. Quest'anno introdotto anche un premio per la sostenibilità e per la migliore destinazione emergente. Nella stessa categoria best country al secondo posto il Regno Unito e al terzo la Grecia.

L'ad Enit, Roberta Garibaldi, commenta: "L'Italia continua a ispirare la scena internazionale e accresce la propria reputazione mettendo a disposizione location memorabili per sognare, viaggiare e vivere esperienze esclusive. Questi riconoscimenti non sono solo motivo d'orgoglio ma sono sintomatici della fiducia che viene accordata al nostro Paese dall'opinione pubblica e dai viaggiatori di tutto il mondo".

Interviene anche il consigliere Enit, Sandro Pappalardo: "L'offerta turistica italiana post pandemia ha concentrato maggiormente le energie per implementare la qualità dei servizi e dell'accoglienza dimostrando grande resilienza e capacità di reinventarsi".