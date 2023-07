Vacanze in arrivo: come raggiungere i principali aeroporti italiani

Vacanze 2023: come raggiungere comodamente gli aeroporti italiani principali per i tuoi viaggi?

Le vacanze estive sono ormai alle porte e molti di noi hanno già organizzato il viaggio e si apprestano a preparare le valigie. Oltre alle prenotazioni, al controllo dei documenti, alla scelta degli indumenti da portare con sé e alla stipula di un'assicurazione viaggio, è importante, per chi deve spostarsi in aereo, decidere con largo anticipo come raggiungere l'aeroporto di partenza.

Come ben sa chi è abituato a viaggiare con questo mezzo di trasporto, la puntualità è fondamentale per non perdere il volo e non trovarsi con le vacanze rovinate a causa di qualche piccolo imprevisto facilmente evitabile. Sia che si debba raggiungere l'aeroporto della propria città, sia che ci si debba spostare un po' di più, è dunque importante valutare con attenzione vantaggi e svantaggi dei vari mezzi disponibili, ossia automobile, taxi, treno e autobus.

Raggiungere l'aeroporto con la propria automobile

L'automobile offre indubbiamente una grande libertà organizzativa, in quanto non obbliga a rispettare orari stabiliti da altri, non costringe a effettuare fermate intermedie e consente di scegliere il tragitto che, secondo le proprie previsioni, dovrebbe risultare più rapido. Di contro è però necessario valutare con attenzione alcuni aspetti che potrebbero rendere la scelta poco vantaggiosa; tra questi rientrano in particolare:

i costi;

il traffico;

i guasti.

Tra gli elementi da mettere in conto rientra anche lo stress derivante dal timore di arrivare in ritardo, il quale potrebbe rovinare la prima parte del viaggio.

Pro e contro del taxi

Il taxi è di certo una soluzione comoda, in quanto permette di avere a disposizione un mezzo di trasporto tutto per sé, quando se ne ha bisogno. Dati i costi piuttosto elevati, si rivela una scelta vantaggiosa quando ci si sposta in più persone, si è in ritardo o quando l'aeroporto non è troppo distante dalla propria abitazione o dal luogo in cui si è scelto di lasciare la propria automobile; tuttavia, può risultare una scelta poco economica se si viaggia da soli.

Treni e autobus per gli aeroporti

Tra le soluzioni più comode per raggiungere gli aeroporti rientrano i treni e gli autobus. Mentre i primi sono rapidi, ma legati a percorsi predefiniti e spesso un po' più costosi, gli autobus coprono vari punti delle città e risultano economicamente vantaggiosi, nonché affidabili. A seconda del servizio scelto, i bus consentono di raggiungere aeroporti presenti nella città di partenza o in altre città, e persino in altre regioni, salendo al capolinea oppure, quando presenti, alle fermate intermedie individuate in punti strategici della città.

Tra i servizi più affidabili ricordiamo quello proposto da Flibco, il quale collega varie città ad alcuni importanti aeroporti, consentendo ai viaggiatori di spostarsi comodamente, usufruendo di bus di ultima generazione, dotati di tutti i comfort necessari per un viaggio piacevole. Questa azienda di servizi navetta da e verso gli aeroporti sta espandendo la propria offerta sul territorio Italiano; tra le ultime novità rientra il collegamento tra Torino centro e l'aeroporto di Caselle, il quale va ad aggiungersi ai già esistenti collegamenti Torino-Malpensa e Firenze-Pisa.

In occasione del lancio della nuova tratta, ha rilasciato il promo code FLIBCO-ESTATE, il quale dà diritto a uno sconto del 10% proprio sulla nuova Tratta tra Torino e Caselle, da poter utilizzare sulla pagina dedicata per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 settembre. Inoltre, volendo lo sconto è valido anche per le tratte Torino – Malpensa e Firenze – Aeroporto di Pisa.