Viaggi out, Msc crociere porta a casa il gusto e la magìa dei piatti di bordo

A tutti coloro che sono costretti a restare a casa e sognano di poter presto essere in vacanza, Msc crociere offre un ‘assaggio’ di vita di bordo attraverso una videoricetta preparata da Carlo Persia, corporate executive chef della compagnia, che svela i segreti per preparare a casa propria le ceviche al vapore di rana pescatrice, il piatto più famoso del Perù e forse di tutta l’America Latina, nonché uno dei piatti più gettonati di tutta la flotta. Un piatto prelibato da gustare in famiglia e che, grazie anche alla varietà di spezie e aromi mediterranei, riesce a far rivivere a chi lo mangia la magia dei momenti di una vacanza in crociera.

“Ai nostri crocieristi Msc crociere offre il sogno di una crociera. Anche in questo periodo i nostri sforzi sono concentrati a far continuare i nostri crocieristi a sognare e lo facciamo, in questo caso, mettendo a disposizione la ricetta di uno dei nostri piatti più ricercati”, sottolinea Leonardo Massa, country manager della società. “La gastronomia è sicuramente uno dei fattori determinanti nella scelta di una vacanza e dare la possibilità di preparare un nostro tipico piatto di bordo ci consente di farci sentire più vicini a tutti coloro che in questo momento vorrebbero essere a bordo di una delle nostre navi”.

Su tutte le navi Msc Crociere è possibile scegliere tra una vasta offerta di piatti internazionali in grado di accontentare i gusti di tutti gli ospiti a bordo, a prescindere dalla loro nazionalità. Il buon cibo è un vero e proprio stile di vita: mangiare significa prima di tutto qualità e varietà, esperienza e conoscenza, scoperta e condivisione per cui a bordo di tutte le navi Msc i clienti possono godere di una raffinata cucina gourmet con piatti tipici italiani, mediterranei ed internazionali, e con specialità dei paesi toccati dalla crociera, tutti preparati con ingredienti ricercati e di altissima qualità. Ogni nave della flotta propone una straordinaria varietà tra cui scegliere, offrendo soluzioni classiche in stile mediterraneo insieme ai migliori piatti provenienti dalla tradizione internazionale.

Con questa filosofia nel corso degli ultimi anni la compagnia ha aumento le collaborazioni con chef stellati e altri specialisti della ristorazione, tra cui Roy Yamaguchi, con l’Asian Market Kitchen presente a bordo di Msc Seaside, Joe Bastianich, autore e personaggio televisivo che ha creato un piatto speciale per la stessa nave ispirandosi ai sapori del Nord America, il pluripremiato Maitre Chocolatier e pasticciere Jean Philippe-Maury, lo chef cinese Jereme Leung, e lo spagnolo Ramòn Frexia, che incarna tutta l’eccellenza della cucina spagnola.