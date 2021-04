“Volevo fare un numero da bar”, fuoriprogramma per Fedez

Fedez, a Pasqua, non rinuncia ad essere più virale che mai. Ora il rapper, reduce dal successo su Prime video con un programma esilarante, brinda con le bollicine colorate Aviva. Ma qualcosa va storto. E su Instagram la “storia” diventa virale. “Volevo fare un numero da barman...”, scherza Fedez che nella sua casa milanese mette in fila gli spumanticolorati Aviva Wines. Alla fine fa cadere una bottiglia.

Fedez omaggia ancora una volta una start up fondata a Milano da giovanissimi imprenditori. Giusto qualche dato: Aviva Wines si è imposta sul mercato con un prodotto unico nel suo genere posizionandosi al primo posto in classifica su Amazon. E in tempi di crisi, sicuramente, queste performances sono degne di diventare subito una good news.

Il re assoluto della musica rap sta vivendo un momento d’oro: la nascita della seconda figlia, la partecipazione a Sanremo con Francesca Michelin (il suo brano sta scalando tutte le classifiche). Poi l’impegno solidale, dove Fedez è instancabile. Ora il rapper inizia l’avventura si Amazon Prime: il programma con Mara Maionchi e 10 comici. Fedez stupisce ancora tutti, il tuo tocco magico e colorato fa brillare la Pasqua.