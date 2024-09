WHITE Milano Sign of the Times

La nuova edizione di WHITE Milano, il content show internazionale dedicato alla moda donna prêt-à-porter si è svolto da giovedì 19 a domenica 22 Settembre 2024, in contemporanea con la Milan Fashion Week. Moltissime le novità e le collezioni presentate durante le quattro giornate visionate da un ampio pubblico internazionale composto dai buyer delle più importanti boutique e department store, dalla stampa e dagli addetti del settore moda.

Le collezioni Primavera-Estate 2025 di oltre 300 aziende sono state esposte all’interno delle location principali di WHITE, il Superstudio Più (Via Tortona 27) e il BASE Ex-Ansaldo (Via Tortona 54).

Uno degli elementi che ha portato WHITE a ricevere l’apprezzamento nel settore è il continuo scouting fatto dal team commerciale al fine di proporre, stagione dopo stagione, un brand mix fresco e attuale. Ogni brand viene accuratamente analizzato e valutato affinché rispecchi quelli che sono i valori di WHITE: la qualità, la sostenibilità, l’originalità e la creatività. Così, un brand dopo l’altro, si forma il brand mix che affianca i nuovi talenti della moda alle realtà più solide e riconosciute.Punta di diamante di WHITE sono le Secret Rooms, un progetto che prosegue nelle edizioni continuando a puntare i riflettori sui talenti emergenti del panorama moda odierno. Stanze nascoste, piccoli showroom personalizzati, a cui si accede percorrendo corridoi attraverso i quali il visitatore è stato accompagnato nella creatività unica di ciascuno dei designer selezionati dopo un accurato scouting,senza tralasciare il Made in Italy





Servizio realizzato da Nick Zonna