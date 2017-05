Kendall Jenner stilista con la sorella Kylie. Un lato B da tutto esaurito. Fot

Kendall e Kylie Jenner stiliste. Le famose sorelle bissano il successo ottenuto con "Drop One" con la seconda linea, "Drop Two", le cui vendite sono già esaurite. La prima limited edition "DropOne"ebbe un grande successo. Stavolta la collezione, che ha avuto un grande lancio sui social, include anche scarpe. Esistono solo 100 capi disponibili per ogni modello quindi la corsa è subito scattata e le vendite hanno già registrato il tutto esaurito.



DropTwo launches today at 12pm at kendall-kylie.com @kendallandkylie Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: 22 Mag 2017 alle ore 08:01 PDT

Kylie Jenner la Top Influencer donna più famosa del mondo





All’apice del rating delle Top Influencer donne a livello globale c’è Kylie Jenner, personaggio televisivo, modella e imprenditrice statunitense. Nella classifica realizzata dall’azienda di social media intelligence Blogmeter, attraverso il nuovo tool Social Influencer, troviamo al secondo posto la famosa YouTuber Lele Pons, seguita al terzo posto da Miley Cyrus che sale in classifica grazie al lancio del nuovo singolo "Malibu".



Giovani donne che, grazie ai social network, hanno raggiunto il successo e grande considerazione in tutto il mondo. Ormai il grande seguito che gli Influencer hanno acquisito sui social e sul web è in grado di orientare le mode e i comportanti dei consumatori. Non è certo un mistero che nel corso degli ultimi cinque anni il segmento dell’Influencer Marketing si sia trasformato in un vero e proprio paid media in grado di attrarre sempre più investimenti da parte di brand e aziende. Secondo un recente studio pubblicato da Forbes, infatti, l’84% dei marketer afferma di avere intenzione di pianificare una campagna di Influencer Marketing nei prossimi 12 mesi



Ma quali sono i criteri per scegliere un influencer? Nel tempo gli indicatori da tenere in considerazione per compiere la scelta giusta sono diventati sempre più complessi, esattamente come quelli per mettere in piedi una pianificazione od organizzare un’attività di comunicazione classica. Come sottolinea Paola Nannelli, Head of Influencer Marketing di Blogmeter, “Per identificare l’influencer giusto per la propria campagna, un brand o un’azienda deve necessariamente valutare una serie di variabili quali-quantitative, come, ad esempio, il settore in cui l’influencer è più rilevante (fashion, beauty, lifestyle, eccetera). È altresì fondamentale definire le metriche da prendere in considerazione per la scelta di un influencer, all’interno dei diversi social network, da Facebook, a Twitter, da Instagram a YouTube: innanzitutto è fondamentale misurare l’engagement, ovvero la somma delle interazioni generate, ma anche la reach, ovvero la somma totale di fan e follower e infine la frequenza di pubblicazione di contenuti da parte dall’influencer. Sulla base di queste metriche, sarà quindi opportuno confrontare gli influencer interessati in termini di performance sui loro canali social”.

Nella classifica globale elaborata da Blogmeter che ha come periodo di analisi gli ultimi 30 giorni (26 aprile-26 maggio 2017), spicca il famoso “clan” Jenner-Kardashian. Infatti oltre a Kylie Jenner troviamo la modella Kendall Jenner, assieme alla icona fashion Kim Kardashian. Ma è la rapper Nicky Minaj, l’Influencer più attiva della Top 10 con 462 post fatti negli ultimi 30 giorni, mentre la cantante Selena Gomez si conferma quella con più seguito grazie a una fan base aggregata di 242,8 milioni, 121 dei quali su Instagram, 61,9 su Facebook, 47,5 su Twitter e 12,4 milioni di iscritti al suo canale Youtube. Infine il contenuto che ha ottenuto più engagement appartiene a Miley Cyrus con il video https://youtu.be/8j9zMok6two.