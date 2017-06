Whatsapp a rischio, da luglio via dai vecchi telefoni. Whatsapp: cosa cambia

Addio WhatsApp su milioni di telefonini. Dal primo luglio Whatsapp non più disponibile su diversi modelli





WhatsApp dal prossimo 30 giugno non sarà più disponibile su alcuni modelli di smartphone che girano con le vecchie piattaforme software Nokia S40 e Symbian S60 e con Blackberry OS e Blackberry 10. Come annunciato in precedenza dalla stessa azienda di proprietà di Facebook, il blocco Whatsapp è imminente. Speranze, invece, per gli utenti degli smartphone BlackBerry BBOS e BB10: come annunciato in un’intervista a Whatsappen.nl dal co-fondatore di Whatsapp Brayan Ekton, per loro Whatsapp sarà esteso per altri sei mesi.





Whatsapp, ecco l'elenco dei modellia rischio





Whatsapp sarà ko invece per tutti gli smartphone con Android Gingerbread 2.3, i device mobili Windows 7 e gli iPhone con iOS 6.





Whatsapp fuori uso? Ecco come riavere Whatsapp





Che cosa significa in concreto? Chi usa Whatsapp con uno di questi smartphone sarà di fatto obbligaot ad acquistare un nuovo smartphone se vorrà continuare a usare WhatsApp.





Perché Whatsapp va ko?





Perché Whatsapp non sarà più disponibile per questi device? I dispositivi con le vecchie piattaforme software Nokia non permettono agli utenti di poter sfruttare a pieno le potenzialità di Whtasapp.





Come non perdere le conversazioni Whatsapp





Infine, i possessori degli smartphone sui cui WhatsApp sta per andare fuori uso, anche se non potranno trasferire direttamente le vecchie chat Whatsapp su una nuova piattaforma, potranno salvarle e inviarle sui dispositivi tramite email.