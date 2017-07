Snam, Iveco e FCA accelerano verso una mobilità sempre più sostenibile

È piuttosto evidente la soddisfazione dei vertici di Snam nell’effettuare un primo update sul progetto in corso con Iveco e FCA. Trascorso il primo semestre di operatività, dopo la firma dell’accordo avvenuta lo scorso ottobre (alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio), affaritaliani.it ha chiesto alla società di San Donato Milanese di fare il punto sull’iniziativa sottesa a favorire lo sviluppo del gas naturale come carburante per autotrazione, nel più ampio scenario della mobilità sostenibile e delle iniziative per la sua promozione. Un tema di centrale importanza per la società, ma che per Snam rappresenta un vero e proprio new-business, non avendo mai operato in precedenza nella mobilità.

L’Italia è il primo mercato europeo per i consumi di metano per autotrazione, con oltre un miliardo di metri cubi consumati nel 2015 e circa un milione di veicoli attualmente in circolazione. Inoltre il nostro Paese, spesso bistrattato dai suoi stessi cittadini, vanta una filiera industriale del gas naturale nel settore trasporti che rappresenta un’eccellenza tecnologica e ambientale riconosciuta a livello mondiale, potendo inoltre far leva sulla rete di metanodotti più estesa e accessibile d’Europa, lunga oltre 32.000 chilometri.

La partnership sottoscritta da FCA, Iveco e Snam prevede una collaborazione finalizzata ad accelerare l’ulteriore sviluppo del metano per autotrazione (CNG – Compressed Natural Gas), alternativa immediatamente disponibile e più sostenibile rispetto ai carburanti tradizionali, in grado di generare importanti benefici ambientali ed economici per i consumatori, le imprese e la pubblica amministrazione.

Ognuno dei soggetti coinvolti da questo accordo inserisce l’operazione nel proprio contesto valoriale. FCA persegue tra le sue linee strategiche lo sviluppo delle motorizzazioni a carburanti alternativi. Iveco ha acquisito un vantaggio tecnologico nelle motorizzazioni a gas naturale e sviluppato una gamma completa di veicoli sia CNG sia LNG (Liquefied Natural Gas), dal veicolo commerciale leggero Daily all’autobus urbano Urbanway, al nuovo Stralis LNG per trasporto merci a lungo raggio, lanciato sul mercato lo scorso giugno. Insieme, FCA e Iveco intendono sviluppare ulteriormente le loro gamme di veicoli a gas naturale, già tra le più complete al mondo.

Snam, quale leader europeo nella realizzazione e gestione delle infrastrutture per il mercato del gas naturale, metterà a disposizione la sua consolidata esperienza nel settore investendo circa 200 milioni di euro nei prossimi cinque anni per favorire lo sviluppo degli impianti per il rifornimento di CNG. Ciò consentirà di aumentare il numero delle attuali 1.100 stazioni di servizio a metano, di migliorare la qualità del servizio di erogazione agli utenti e di garantire una diffusione più equilibrata delle stazioni nelle diverse regioni del Paese, secondo modalità e priorità di sviluppo sinergiche con l’evoluzione del parco circolante dei veicoli leggeri e pesanti.

Il raddoppio delle stazioni di servizio a CNG, fino a oltre 2.000 nei prossimi 10 anni in coerenza con la Direttiva DAFI in corso di recepimento, sarà il principale fattore abilitante per il raggiungimento dell’obiettivo di crescita del parco circolante CNG fino a oltre 3 milioni di veicoli. Ciò comporterà un impatto diretto di circa 1,5 miliardi di euro per la tecnologia a gas naturale prodotta in Italia e oltre 1 miliardo di euro di investimento per le infrastrutture di distribuzione del metano per autotrazione a livello nazionale, con evidenti benefici anche in termini occupazionali. Per i consumatori sono attesi risparmi fino a 800 milioni di euro in 5 anni, calcolati sulla base dei prezzi del petrolio degli ultimi mesi, storicamente tra i più bassi.

Da un punto di vista ambientale, l’alimentazione a metano per automobili, camion e autobus consente una rilevante riduzione delle emissioni inquinanti del parco veicoli che si prevede possano essere sostituiti, stimata in un 40% di CO2 (anidride carbonica) e oltre il 90% di NOx (ossidi di azoto) rispetto alle alimentazioni tradizionali, con una pressoché totale riduzione di ciò che maggiormente inquina le nostre città, ovvero il PM (particolato). Il settore del gas naturale per autotrazione vanta già oggi un fatturato di 1,7 miliardi di euro l’anno e circa 20 mila addetti. È inoltre un’opportunità di creazione valore per le famiglie, imprese e pubblica amministrazione, grazie ai risparmi generati dall'utilizzo dei veicoli a gas naturale e ai tempi di realizzazione brevi, forti di una tecnologia consolidata, sicura e affidabile.

Il gas naturale, che già vede l’Italia come best practice internazionale, si posiziona tra i migliori carburanti alternativi per performance emissive ed è auspicabile un suo sviluppo per sfruttarne al massimo il potenziale. Un incremento di ~2 Mln autovetture e di ~0,2 Mln veicoli commerciali a CNG entro il 2026 in sostituzione di vecchi veicoli, sostenuto da almeno 1.100 ulteriori stazioni di rifornimento, permetterebbe di ridurre significativamente le emissioni del parco veicoli sostituito (es. autovetture CNG circa -40% CO2, - 94% NOx, - 95% PM, veicoli commerciali CNG circa -10% CO2, - 35% NOx, - 95% PM).

Lo sviluppo del gas naturale ha anche altri significativi vantaggi: le ricadute positive sul sistema Paese Italia, già tra le filiere leader nella tecnologia a livello mondiale; è un'opportunità di creazione valore per le famiglie Italiane grazie ai risparmi generati dall'utilizzo dei veicoli a gas naturale; ha tempi di realizzazione brevi essendo una tecnologia industrializzata, consolidata, sicura e affidabile.