Usa, gli americani stanno con Trump. Bene la stretta sull'immigrazione

Il 52% degli americani appoggia la stretta sull'immigrazione di Donald Trump, con un maggior numero di espulsioni ed agenti anti-immigrati. E' quanto emerge dal sondaggio Harvard-Harris, pubblicato da The Hill, nel giorno in cui sono state annunciate le nuove misure di applicazione dei due decreti esecutivi del presidente sull'immigrazione.



Il "poll" registra anche che il 53% degli intervistati sostiene il cosidetto "travel ban", il divieto d'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 7 Paesi musulmani ora bloccato da una corte federale . E se un 38% si schiera con Trump nel ritenere che il blocco dei giudici sta mettendo a rischio la sicurezza del Paese, il 36% crede che non avrà alcun impatto ed un 26% invece pensa che lo stop al divieto rende l'America più sicura. Il sondaggio rileva d'altro canto che il 48% degli americani si oppone alla stretta sull'immigrazione ed una maggioranza, il 53% non è d'accordo con l'idea di costruire il muro.

Ma Trump può contare invece su una stragrande maggioranza, il 75%, che sostiene l'idea di rafforzare i border patrol, la polizia di confine anti-immigrazione. Ed addirittura l'80% degli intervistati si schiera contro le cosiddette "sanctuary cities", cioè le città che hanno annunciato che non applicheranno le misure restrittive sull'immigrazione dell'amministrazione repubblicana. Ed è anche molto alta, il 77%, la percentuale degli americani che sostiene l'idea di una riforma radicale delle leggi sull'immigrazione.