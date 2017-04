Affaritaliani.it all'internetday con il gotha del digitale. Diretta streaming

Affaritaliani.it all'internetday con il gotha del digitale. Qui la diretta streaming

AGI apre le celebrazioni dell'#internetday presentando il Diario dell'Innovazione AGI/CENSIS "Uomini, robot e tasse: il dilemma digitale". Organizzato con il patrocinio di Confindustria Digitale, l'evento e' in programma per il prossimo 28 aprile al Maxxi di Roma, dalle 9 alle 12:30, e verra' trasmesso in diretta streaming su agi.it. Illustrato dal segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, il rapporto sara' al centro di un dibattito con il direttore di AGI, Riccardo Luna, il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, il presidente della Casaleggio Associati, Davide Casaleggio, e il presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania. A discutere del tema anche Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.



SEGUI QUI LA DIRETTA STREAMING DELL'INTERNET DAY, VENERDI' 28 APRILE DALLE 9 ALLE 12 E 30

Internet Day, 31 anni dopo la prima connessione via satellite alla rete globale a Pisa

L'evento cade a 31 anni di distanza da quando a Pisa, sede del Centro nazionale universitario di calcolo elettronico, venne realizzata la prima connessione via satellite alla rete globale. Dopo 31 anni sono ancora molte le sfide che devono essere affrontate. Il 2016, cosi come raccontato da AGI in un ebook, e' stato l'anno delle post verita' e delle fake news, fenomeni che hanno ricoperto ruoli di primo piano nei social e sul web. La seconda edizione dell'#internetday sara' l'occasione giusta per ricordare un giorno di festa e, allo stesso tempo, promuovere la cultura digitale e la diffusione della rete. Tra i relatori anche Paola Bonomo, consigliere indipendente advisor e business angel, Matteo Stifanelli, country manager Airbnb Italia, Pier Luigi Dal Pino, direttore centrale Microsoft Italia, Marco Gay, presidente Giovani imprenditori di Confindustria, Maximo Ibarra, Ceo Windtre, Massimo Mazzocchini, country manager Nokia Italia, Francesco Stronati, vice president IBM Italia, Claudio Roveda, direttore generale Fondazione Cotec, Stefano Trumpy, presidente Internet Society Italiana, e i migliori innovatori e creatori italiani. A seguire, un brainstorming tra i giovani creatori d'innovazione e i pionieri dell'Internet Italiano della Internet Society, l'organizzazione internazionale di supporto alla rete, fondata da chi ha 'creato' la rete.





Affaritaliani.it all'internetday con il gotha del digitale. Il rapporto AGI/CENSIS

Quello su "Uomini, robot e tasse: il dilemma digitale", è il primo di quattro rapporti AGI/CENSIS dedicati a specifici temi di attualita': dagli impatti della tecnologia sul mercato del lavoro, all'evoluzione del rapporto tra gli italiani e la PA digitale, da come le tecnologie stanno cambiando il modo di abitare le citta', alla panoramica dei comportamenti sullo sfondo della decarbonizzazione dell'economia urbana. Il progetto nasce dalla realizzazione di una piu' ampia ricerca annuale e costituira' parte del "Rapporto sulla Cultura dell'Innovazione" promosso dalla Fondazione Cotec e presentato al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell'Innovazione.