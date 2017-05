Julian Rios Cantu

Reggiseno rivela tumore al seno. 18enne inventa il reggiseno anti cancro. La storia



Il 18enne Julian Rios Cantu ha vinto il Global Student Entrepreneur Awards inventando il regggiseno che rivela il tumore grazie a sua mamma. Una storia triste che salverà molte vita. Infatti la madre di Julian è morta per un tumore al seno e ha prima affrontato la mastectomia. Questa trgedia però ha partorira l'invenzione di un reggiseno che monitora lo sviluppo del cancro al seno. Le donne che indossano il reggiseno possono capire se hanno un cambiamento corporeo grazie ai bio sensori che misurano la temperatura. Il reggiseno aiuta in maniera precoce sulla diagnosi del cancro.



IL MONITORAGGIO



Il reggiseno anti cancro si chiama Eva ed è capace di capire il mutamento cellulare grazie all'energia che sprigiona il calore. I 200 sensori del reggiseno che rivela il tumore monitorano temperatura, forma e peso del seno.

Il collegamento con l'app



Il reggiseno a quel punto chiama... lo smartphone. Un app conserva e archivia i dati, collegata ai sensori. Se ci sono anomalie è più facile passare subito alla fase di esame per capire la presenza di eventuali tumori al seno, prima che il cancro avanzi in modo pericoloso.



QUANDO SI USA



Il reggiseno non deve essere indossato tutti i giorni per le diagnosi: bastano dai 60 ai 90 minuti alla settimana per monitorare il seno e capire eventuali forme di tumore o cancro.



I test



La domanda nel mondo scientifico però è la seguente: Eva, il reggiseno che avvisa dal tumore, funziona? Questo strumento diagnostico anti canco va ancora testato e l'ordine dei medici deve approvarlo come strumento di prevenzione del cancro al seno. Però i primi risultati sono confortanti...