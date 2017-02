SESSO e giovani? A 17 anni. Sesso precoce, ma allarme tumore e infezioni



Il primo rapporto sessuale dei millennials è a circa 17 anni. Quanto alla contraccezione, c’è ma un po’ confusa. O meglio: ci si protegge da gravidanze indesiderate, ma non da infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Quanto al Papilloma virus (Hpv), che causa diversi tipi di tumore è poco conosciuto dai ragazzi: ad esempio, solo il 58% sa che il virus si può trasmettere anche attraverso rapporti sessuali non completi. E soltanto il 37% sa che è responsabile di tumori che riguardano anche l’uomo.



SESSO e giovani, primo rapporto a 17 anni. Sesso, piano vaccini



Il nuovo Piano Vaccini, ricorda Ranieri Guerra, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, «prevede la vaccinazione contro il Papilloma virus nelle ragazze undicenni e l’introduzione della vaccinazione anti-Hpv nei maschi undicenni, segnando un notevole progresso. Così si può contrastarne efficacemente la diffusione». Sono i punti salienti della ricerca «Conoscenza e prevenzione del Papillomavirus e delle patologie sessualmente trasmesse tra i giovani in Italia», condotta dal Censis su un campione rappresentativo di mille ragazzi tra 12 e 24 anni, e presentata oggi a Roma.



SESSO e sessualità precoce, la verità sul sesso per uomini e donne



Dunque, finisce il mito della sessualità precoce. Soltanto il 19,8% dichiara di aver avuto rapporti prima dei 16 anni. E rispetto agli anni passati, c’è un recupero del gap tra ragazzi e ragazze: l’età della prima volta è molto simile: 17,5 anni per maschi e 17,3 per le femmine. Il 70,7% usa il profilattico come strumento di prevenzione, ma il 17,6% dichiara di ricorrere alla pillola anticoncezionale, collocandola erroneamente tra gli strumenti di prevenzione piuttosto che tra i mezzi di contraccezione.



SESSO e giovani, infezioni e malattie sessualmente trasmesse



Quasi la totalità dei giovani italiani di 12-24 anni (il 93,8%) ha sentito parlare di infezioni e malattie sessualmente trasmesse. È l’Aids la patologia che viene maggiormente citata (89,6%), mentre solo il 23,1% indica la sifilide, il 18,2% la candida, il 15,6% il Papilloma Virus e percentuali tra il 15% e il 13% la gonorrea, le epatiti e l’herpes genitale. Resta centrale il ruolo dei media nell’informazione, utilizzato dal 62,3% del campione, seguito dalla scuola (53,8%). Ma il ruolo di quest’ultima mostra differenze tra le diverse aree del Paese: più forte al Nord, rispetto che al centro e al Sud.



SESSO e giovani, diffidenza verso l'andrologo



Soltanto il 9,8% dei giovani si informa attraverso medici e farmacisti. «Resta molta diffidenza - spiega Andrea Lenzi, presidente della Società Italiana di Endocrinologia - da parte dei giovani nei confronti dell’andrologo. Molti non lo conoscono, la maggior parte ritiene di non averne bisogno. Culturalmente non sono abituati a considerare la possibilità che anche i maschi possano essere interessati da patologie che riguardano il sesso. Dobbiamo sviluppare maggior informazione ed educazione».