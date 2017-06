Beppe Sala

Inchiesta Expo, nuova accusa al sindaco di Milano Beppe Sala: turbativa d’asta



La Procura Generale fino a questo momento contestava al primo cittadino di Milano solo un "falso". I dubbi sulla fornitura delle piante per l’Esposizione universale 2015, costate alla ditta 1,6 milioni anziché i 4,3 milioni stanziati



LE INDAGINI - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sarebbe indagato dalla Procura generale di Milano per turbativa d'asta nell'ambito degli appalti Expo. Secondo quanto scrive Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, l'accusa riguarderebbe un appalto del valore di 4 milioni di euro per la fornitura di alberi sul sito dell'esposizione universale. Sala avrebbe scorporato l'appalto per il verde da quello originario per la cosiddetta 'Piastra' dell'Expo, vinto dalla Mantovani, senza riformulare i termini della gara e il suo valore complessivo.



Inoltre il vivaista che assunse l'appalto per gli alberi non fu in grado di far fronte alla commessa, che fu quindi affidata direttamente alla stessa Mantovani; il costo per la ditta fu di 1,6 milioni di euro, contro i 4,3 milioni pagati dall'Expo per la fornitura.



Il sindaco, ricorda il quotidiano, è indagato anche per 'falso materiale e ideologico' per la retrodatazione del documento di nomina di due commissari Expo, compiuta per guadagnare tempo prezioso nella procedura di gara per la Piastra che altrimenti avrebbe potuto sforare i tempi previsti per la realizzazione, pregiudicando lo svolgimento dell'esposizione.

SALA: STORIA SI RIPETE, PROFONDA AMAREZZA - "La storia, purtroppo, si ripete. Anche questa volta è un articolo di giornale a diffondere notizie di un provvedimento che mi riguarderebbe e che è ancora coperto dal segreto istruttorio. Non intendo commentare in alcun modo ogni possibile iniziativa della Procura Generale. Non lo farò nè oggi nè in futuro. Provo solo una profonda amarezza, soprattutto pensando a quanto ho sacrificato per poter fare di Expo un grande successo per l'Italia e per Milano. Troverò in ogni caso in me le motivazioni per continuare a svolgere con la massima dedizione possibile il mio lavoro al servizio della mia città". Così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito a quanto pubblicato dal Corriere della Sera sull'indagine della procura di Milano.