Milano, scoperto fortino droga a Bollate: arrestata 'Mamma Rosa'



Deteneva in casa 3 etti di cocaina purissima, oltre a decine di confezioni di droga pronte per lo spaccio. Per questo una donna, nota nell'ambiente 'Mamma Rosa', è stata arrestata dalla polizia



L'OPERAZIONE - È finita in manette 'Mamma Rosa', nota spacciatrice della periferia nord di Milano. La donna è stata arrestata al culmine dell'operazione 'Bollate' del commissariato Quarto Oggiaro.



APPOSTAMENTI - Dopo una settimana di appostamenti nel cosiddetto 'Fortino della droga', ovvero uno stabile in cui vive la donna, la polizia è riuscita ad individuare il suo appartamento. Dentro c'erano 3 etti di cocaina purissima, ancora da 'tagliare', e decine di dosi pronte alla vendita. Per monitorare la zona gli investigatori si sono travestiti da operai, tecnici per gli ascensori e pizzaioli a domicilio.