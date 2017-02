Alfa Romeo Stelvio: dopo un secolo debutta il primo SUV

La nuova Alfa Romeo Stelvio, dunque, sta per arrivare in tutte le concessionarie italiane (porte aperte il 24 e 25 febbraio) ed ha come obiettivo principale quello di rompere gli schemi all’interno del segmento dei SUV Premium. Proposta negli allestimenti Business, Super e Executive, la nuova Stelvio, infatti, ha tutte le carte in regola non solo per far innamorare di nuovo i clienti di una certa età ma anche di avvicinare il giovani al brand del Biscione. Come? In perfetta sintonia con la tradizione Alfa Romeo, il nuovo SUV garantisce un comportamento dinamico impeccabile, da vera sportiva, come dimostrano una distribuzione equilibrata dei pesi, lo sterzo più diretto e sospensioni evolute con tecnologia esclusiva AlfalinkTM; oltre a un ampio impiego di materiali ultraleggeri e tecnologici, quali la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione e l’alluminio per i motori, le sospensioni, il cofano, i parafanghi, le portiere ed il portellone.

La nuova Alfa Romeo Stelvio è bella, molto bella; ma l’amore nascerà dopo esseri messi al volante e dopo averla guidata in città, in autostrada, in fuoristrada e perché no? In montagna. Magari destinazione… Stelvio dove, fra quelle curve spettacolari e in mezzo a quel paesaggio insuperabile, il nuovo gioiellino Alfa Romeo si sente particolarmente a suo agio. Non solo prestazioni e handling eccellenti, ma anche tanto spazio a disposizione di tutti i passeggeri. Dopotutto le dimensioni sono perfettamente calibrate: 468 cm di lunghezza, 167 cm di altezza e 2016 cm di larghezza. E’ ovvio che, come in tutte le vetture premium, al centro dell’attenzione c’è il guidatore come dimostrano il tunnel diagonale, la plancia leggermente ondulata e il volante, rivestito in pelle, piccolo e diretto per adattarsi a tutti gli stili di guida. A sua disposizione anche un chiaro quadro strumenti TFT a colori (con display da 3,5” o 7”) che offre tutte le informazioni essenziali mentre l’interfaccia uomo/macchina si compone di due comandi rotativi che regolano, in modo semplice e immediato, il selettore Alfa DNA e il sistema Alfa Connect. Quest’ultimo, a seconda degli allestimenti, propone un display da 6,5” o 8.8” ad alta risoluzione, anche con funzione di navigazione 3D integrata, che rappresenta l’ultima frontiera dell’infotainment.

La nuova Alfa Romeo Stelvio è proposta con una gamma in grado di soddisfare clienti privati e flotte; a disposizione 9 tinte di carrozzeria e una ricchissima dotazione di serie che include, solo per citare alcuni dei contenuti presenti: cerchi in lega da 17’, ’il sistema Alfa Connect 6,5", il selettore Alfa Rotary, l’impianto audio con 8 altoparlanti, i sedili in tessuto nero (quelli anteriori con 6 regolazioni), l’Integrated Brake System (IBS), il Lane Departure Warning (LDW), il Forward Collision Warning (FCW) con Autonomous Emergency Brake (AEB) e riconoscimento pedone. Arricchiscono l'equipaggiamento i sensori di parcheggio, il cruise control, il portellone posteriore con apertura elettrica, sensori crepuscolare e di pioggia. Sotto il cofano motori turbo eccezionali con l’entry level fissato a 57.300 euro: le tedesche sono avvisate.

Redazione Motori

