Centrodestra, ecco la 'quarta gamba': chi c'è, chi no. I nomi e il progetto

Il progetto è ambizioso e ancora tutto da costruire. Parliamo della cosiddetta 'quarta gamba del Centrodestra', ovvero - per usare le parole del senatore Carlo Giovanardi - "una forza politica popolare, liberale e di ispirazione cristiana che affianchi Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia" alle prossime elezioni politiche.

"Il problema è molto semplice", spiega Giovanardi ad Affaritaliani.it. "Noi un anno e mezzo fa ce ne siamo andati dall'Ncd per questioni di merito come le unioni civili approvate con la fiducia e il referendum costituzionale. Sono 18 mesi che ribadiamo senza se e senza ma che siamo nel Centrodestra e infatti alle ultime Amministrative ci siamo presentati in tanti comuni con Forza Italia, la Lega e Fdi. A Verona, ad esempio, siamo stati determinanti e abbiamo eletto sette consiglieri", spiega il senatore di Idea Popolo e Libertà, movimento del quale fanno parte anche Quagliariello, Compagna, Augello, Roccella e Piso.

Su un punto serve chiarezza. "Il Centrodestra può vincere alle Politiche come ha vinto alle Comunali solo se accanto a Forza Italia, alla Lega e a Fratelli d'Italia nasce una realtà popolare, liberale e di ispirazione cristiana, ovvero la 'quarta gamba' del Centrodestra. Sono mesi che insistiamo che deve nascere questa realtà che, però, non sarà un partito di Casini, Follini e Alfano. Bisogna stare chiaramente nel Centrodestra e non un po' di qua e un po' di là e occorre dire chiaramente che i nostri alleati sono Fi, Lega e Fdi".

E qui nascono i problemi. Tosi farà parte della 'quarta gamba' con Fare!? I dubbi ci sono tutti. "A Verona di fatto era alleato con il Pd e poi ha fatto tutta la campagna referendaria a favore del sì. Così come i verdiniani di Ala. Chi aderisce al nostro progetto deve essere convinto di fare la strada insieme, ma serve massima chiarezza di fronte agli elettori. Non si può essere la mattina di Centrosinistra e la sera di Centrodestra e non si può essere alleati in una Regione con il Pd e in un'altra con Forza Italia e la Lega", scandisce Giovanardi. "Coerenza nelle scelte politiche, come abbiamo fatto noi quasi due anni fa".

Chi resterà fuori dunque? "Escludo tutti quelli che garantiscono confusione. Nessuno può mettere veti né sulla Lega né su Forza Italia, ad esempio, altrimenti finisce alleato del Pd". Evidente il riferimento a Tosi e ad Ala ma anche all'Udc, che "si è spaccato tra Cesa e Casini e che in tante Regioni è alleato con il Pd".

Su un altro punto Giovanardi ha le idee chiare. "Chi torna in Forza Italia fa una scelta diversa dalla costruzione della 'quarta gamba' del Centrodestra. L'ex ministro Costa torna con Berlusconi o lavorerà al nostro progetto? Ancora non è chiaro". Con Forza Italia, e quindi fuori dal progetto nascente, certamente "Rotondi, che ha un rapporto stretto con Berlusconi, e l'ex ministro della Difesa Mario Mauro". A entrare, oltre alla stessa Idea, potrebbero essere, ad esempio, "Raffaele Fitto con Direzione Italia, Stefano Parisi con Energie per l'Italia e altri soggetti e forze del mondo cattolico e non solo".

"Se ognuno di noi, compresa Idea Popolo e Libertà, si presenta da solo alle elezioni al massimo può prendere l'1 o 1,5% ma di fatto è un morto che cammina. Se invece ci mettiamo insieme possiamo raggiungere il 6-7%". E il leader della 'quarta gamba' del Centrodestra? "Serve un congresso per scegliere il leader e nessuno può dire 'sono io il capo' senza un congresso altrimenti non si va da nessuna parte". Il nome? "Presto per dirlo, ma il senso è quello di una forza popolare, liberale e di ispirazione cristiana. D'altronde la Dc prendeva il 40% ma dentro c'erano tante anime che vuol dire anche tanti voti".