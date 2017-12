Elezioni 2018, scioglimento delle Camere il 27/12. Voto il 4/3. E Salvini...

Si profila una fine d'anno movimentata per il destino politico dell'Italia. Mattarella potrebbe annunciare la fine di questa legislatura tra Natale e Capodanno, sciogliendo le Camere il 27 dicembre. A quel punto si andrebbe a votare il 4 marzo. Uno scenario a cui Quirinale e palazzo Chigi lavorano da tempo, come scrive il Corriere della Sera. L’obiettivo sarebbe quello di preservare il governo da qualsiasi intoppo parlamentare all’indomani dell’approvazione della legge di Stabilità. Perciò Gentiloni non salirà al Quirinale rassegnando il mandato, più semplicemente dichiarerà "esaurito" il suo compito, come già avvenne con il governo Amato del 2001 e il governo Berlusconi del 2006. Mattarella gli chiederà il "disbrigo degli affari correnti", formula che sembrerebbe limitare l’azione di Gentiloni. In realtà in passato, con lo stesso status, suoi predecessori presero decisioni importanti: come la concessione delle basi italiane per l’intervento in Kosovo nel 1998.

Elezioni: Salvini, bene il 4/3 ma election day con regionali

L'ipotesi di elezioni politiche il 4 marzo "ci va benissimo: prima si vota, meglio e'". Cosi' Matteo Salvini, contattato dalle agenzie sulle ricostruzioni di stampa in merito alla data del voto. "E' chiaro che noi siamo a favore dell'election day - ha tenuto a precisare il segretario leghista -. Bisogna votare lo stesso giorno anche per le regionali. Non farlo sarebbe uno spreco di denaro, una follia".