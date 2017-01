Isola dei Famosi. Bettarini: la verità sul no della Marcuzzi

Isola dei Famosi. Bettarini: verità sul no della Marcuzzi. Bettarini-Marcuzzi



Isola dei Famosi 2017 nasce nel segno di Alessia Marcuzzi (sempre al comando) e Stefano Bettarini (inviato). Proprio Stefano Bettarini si lascia alle spalle le confidenze con Clemente Russo nella casa del Grande Fratello Vip. Mediaset punta di nuovo su Bettarini, questa volta all'Isola dei Famosi 2017 al via il prossimo 30 gennaio. Sarà l'inviato proprio sull'Isola.



ISOLA DEI FAMOSI 2017, BETTARINI. "CARICO E FELICE"



«Sono carico e felice - commenta Bettarini su Chi - . Tra cadute e risalite, come succede sempre nella vita. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ma non ho ucciso nessuno. E grazie soprattutto ai miei figli Niccolò e Giacomo, che hanno capito che questa è un'opportunità lavorativa. Mi hanno detto: 'Siamo felici babbo, lavora e spacca tutto'».



ISOLA DEI FAMOSI 2017, BETTARINI: "ALESSIA MARCUZZI NON MI VUOLE? UN APERITIVO HA CHIARITO TUTTO"



Alessia Marcuzzi non sarebbe stata d'accordo sulla promozione di Bettarini come inviato. «Il giorno successivo al mio provino viene diffusa sui social la notizia che Alessia Marcuzzi non mi vuole. Io non ascolto e non rispondo a nessuno. Mi è bastato un aperitivo con Alessia per chiarire le cose. I social spesso non fanno che alimentare falsità e odio, anche quando si parla di argomenti leggeri».



ISOLA DEI FAMOSI 2017, BETTARINI SU SIMONA VENTURA



Su Simona Ventura, colei che aveva aspramente criticato proprio nella casa del Grande Fratello Vip, un augurio: «Non l'ho ancora sentita, ma è tutto ok. Simona ha il suo percorso televisivo felice. Le auguro il meglio. So che anche lei, per me, vorrebbe il meglio».