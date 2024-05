A Milano la Conferenza Stampa di presentazione del Trio Tenorile “Il Mito”

Un evento unico ed emozionante per il mondo della musica classica è la Conferenza Stampa di presentazione del trio tenorile "Il Mito", in programma per domani giovedì 9 maggio, alle ore 18, nel suggestivo scenario del Circolo Culturale El Salvadanee Nuovo, situato in Via De Amicis, 17, a Milano.

"Il Mito" è composto da tre straordinari tenori, originari della splendida terra siciliana, il cui talento e la cui passione hanno catturato l'ammirazione degli appassionati di musica in tutto il mondo. La conferenza stampa offre un'opportunità unica ai giornalisti, ai critici musicali e agli appassionati di musica di incontrare il trio, conoscere la loro storia e scoprire i loro prossimi progetti.

Specializzato in un genere crossover, che fonde magistralmente la musica classica e il pop, "Il Mito" ha conquistato il pubblico con le sue reinterpretazioni uniche e coinvolgenti dei brani più amati di entrambi i generi.

La presentazione sarà condotta dal Maestro Vince Tempera, celebre compositore e produttore musicale, noto nel panorama musicale italiano per il suo straordinario talento.

Nel corso dell'evento i membri del trio condivideranno con il pubblico la loro visione artistica e presenteranno alcuni estratti del loro repertorio, promettendo un'esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di musica classica.

I giornalisti, durante la presentazione, rivolgeranno specifiche domande al trio, che consentiranno di conoscerlo più da vicino.