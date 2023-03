Alebis Gomez, la rivoluzione dell’estetica

Ha ideato un metodo rivoluzionario dal nome Defined Body ispirato alla sua terra d’origine, il Venezuela. Massaggiatrice professionista e imprenditrice si è trasferita in Italia con il desiderio di creare uno strumento che potesse trasformare altre donne come lei a diventare professioniste di successo.

Il suo motto è molto chiaro e piu’ che mai attuale: “l’impossibile non esiste per una donna, ci vuole solo tempo per raggiungerlo”

Defined body è una tecnica rivoluzionaria nel massaggio estetico, una linfoscultura, mix di piu’ tecniche, linfodrenaggio, massaggio lipolitico e modellante- ottimizzate da Alebis per ottenere una nuova concezione del massaggio estetico.

ll tuo metodo è il più richiesto dai vip, ma anche dalla gente normale; perché?

”Perchè funziona; chi sceglie me, mi conosce e si innamora della mia professionalità, del mio modo di essere; non sono la solita massaggiatrice, faccio sorridere, sono una terapia di energia positiva. Chi decide di venire da me per fare un massaggio, oltre al risultato, viene per trascorrere ore di relax e spensieratezza, dimenticando i problemi. Si esce piu' belle e anche più serene! "

In cosa consiste il tuo metodo rivoluzionario?

“E’ un mix di manovre che aiutano a drenare, modellare già che andiamo a tonificare, migliorando la circolazione, riuscendo a trasmettere le potenzialità di un macchinario su un metodo manuale”

Cosa chiede la gente oggi?

“Vuole risultati senza fatica, io li aiuto ma devono fare anche la loro parte. Importante è idratarsi, seguire una sana alimentazione e fare un po’ di essercizi fisici, al resto ci penso io”.

Fare formazione è basilare per il mondo dell’estetica, nel quale la figura dell’estetista è sempre più paragonabile all’imprenditrice, che crea il suo centro, ma è in grado anche di insegnare alle giovani leve. In che modo scopri i nuovi talenti del settore?

“Bisogna farsi accompagnare nella formazione anche da una squadra di sopporto composta da professioniste che possono spaziare in campi più basi che includono la medicina.

Sono le esperte del settore che capiscono la potenzialità del mio metodo e chiedono di farne parte. Io le aiuterò a diventare brave e a trovare la loro strada”.

Quali sono le caratteristiche fondamentali per avere successo in questo mondo?

“Continui aggiornamenti e non rimanere nella propria limitata conoscenza”.

Come è cambiato il settore in questi anni?

“È diventato molto più serio, rispetto a prima, perchè c’è molta più esigenza. La continua esigenza estetica derivante del massaggio ha portato alla ricerca e allo studio di nuove tecniche, il mio ha saputo mixarle per creare un unico metodo Defined body, metodo venezuelano”.

Come sono strutturati i tuoi corsi?

“Sono due giorni di corso, con una parte teorica seguita da un dottore laureato in massoterapia, Dottor Luca Roncaglia e molta pratica.

I nostri corsi sono sempre improntati sulla massima professionalita’, finalizzati in modo che tutte le corsiste escano con la consapevolezza di aver imparato il nostro metodo dalla a alla zeta. Vogliamo che il defined body sia una grande famiglia, che oggi si sta allargando. I nostri corsi sono così, c'è sempre un pizzico di follia, allegria e momenti di condivisione delle esperienze passate e dei sogni futuri. Ed io mi auguro sempre diventino realtà per tutti”.

E tu come sei diventata un’imprenditrice di successo nel campo dell’estetica?

“Con gradualità, dopo tanti studi ed esperienza ed eccomi qua. E ancora comunque non ho ancora raggiunto tutti i miei obiettivi”.