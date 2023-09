ANTEPRIMA dove la moda è Arte pura nel tempo

La direttrice creativa di Anteprima, Izumi Ogino, grazie ad un amico comune con Kei Takemura, ha scoperto l’iconica collezione dell’artista giapponese "Playing Cards Memories and stories overlaid on playing cards"in cui ha trovato ispirazione e ricollegato l'idea al suo concetto di collezione SS24: "La vita è un gioco, e la moda è il parco giochi per eccellenza" una vibrante celebrazione dello spirito ludico che risiede in ognuno di noi con GAME ON SS24 Collection la straordinaria collaborazione con la nota artista giapponese Kei Takemura, che segnerà un eccezionale inizio di stagione. Il gioco delle carte è uno dei più antichi della storia, praticato a livello internazionale fin dal XV secolo. Oltre al loro significato di gioco, i quattro semi delle carte possono essere interpretati come simboli che rappresentano vari aspetti della società e dell'energia delle persone. L’artista Kei Takemura ha così creato opere speciali per Izumi, basati sulla filosofia di ANTEPRIMA e sul concept della collezione.La carta della Regina rappresenta l’"Empowerment femminile" e il concetto fondamentale di ANTEPRIMA di “LOVE” ricamato. Il notevole talento di Kei Takemura traspare dai meticolosi ricami realizzati a mano con dedizione che ridanno nuova vita a queste carte storiche. Il risultato è una fusione armoniosa di tradizione ed arte contemporanea.Nel reportage raccontiamo i momenti della presentazione a Milano in tutte le sfumature,dettagli e personaggi.



Servizio realizzato da Nick Zonna