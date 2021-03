Ascolti tv, “onda d’Urso”: picchi di share altissimi in prima serata

L'effetto Sanremo non riesce a far vincere Fazio Fazio, che conduce da casa. La d'Urso con "Live" si mette di nuovo in corsia di sorpasso.



Share stellare e la regina di Cologno Monzese domina ancora i talk della domenica sera con picchi del 25% di share, 3 milioni di spettatori e più di 8 milioni di contatti sui social. Dove Barbarella vola. In media "Live non è la d'Urso" si attesta intorno al 12,8% di share nella lunga diretta. Su Rai3 "Che Tempo che Fa?" raccoglie uno share del 10.3% (Che Tempo che Fa – il Tavolo scende al 7.7%). Su La7 Non è l’Arena segna il 5.6% nella prima parte e il 6.8% nella seconda.

La puntata di ieri di Live è stata dominata in tutta la prima parte da politica e attualità: da una parte le parole di Nicola Zingaretti, segretario dimissionario del Pd e dall'altra Matteo Salvini (che fa parte della squadra di Governo di larghe intese). Poi l'ex ministra Azzolina. Live porta avanti l'inchiesta sui vaccini, che ci sarebbero in Italia ma non ancora inoculati per la mancanza di personale. "Dove sono i vaccini?", dice la d'Urso. Da settimane, infatti, porta avanti l'inchiesta di Live con i suoi giornalisti in giro per l'Italia. Barbarella colpisce ancora. Il suo Live non è la d'Urso è stato confermato anche per il prossimo anno, come in una nota ufficiale Il Biscione ha annunciato.