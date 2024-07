Assemblea Nazionale Coldiretti: necessario l’aumento dei fondi Pac

Gli scatti d'Affari

Assemblea Nazionale Coldiretti: per fronteggiare la sfida geopolitica servono più risorse per la Pac

A Roma, il 19 luglio si è svolta l’Assemblea Nazionale Coldiretti. I temi affrontati durate l’incontro spaziano dalla salvaguardia del made in Italy dalle multinazionali alla sostenibilità e ai rapporti con le altre nazioni.

Oltre al presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, hanno partecipato il vice premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, il presidente dell’Ice Matteo Zoppas, l’Amministratore Delegato di BF Federico Vecchioni e rappresentanti delle imprese agricole da tutta Italia.

Il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha elencato le difficoltà che l'agricoltura italiana sta affrontando a causa dei fenomeni meteorologici avversi, come la siccità nel Sud Italia, e le tensioni internazionali. Nel corso dell’Assemblea si è fatto notare che la Politica agricola comune in Europa vale 386 miliardi di euro in totale fino al 2027 e che per stare al passo con la sfida geopolitica servono più risorse per la Pac.