Autunno 2022; come cambiano locali e divertimento?

Senz'altro l'intrattenimento e la qualità del suono, con il passare del tempo, sono diventati una cosa seria, in discoteca e ai concerti live. Per questo non è affatto folle commettere sulle eccellenze e sul nostro stile italiano. quello che piace nel mondo. Ecco perché il brand fiorentino Pequod Acoustics, che per la verità non si è mai fermato, neanche durante il difficile momento della pandemia, piace nel mondo. Le sue casse acustiche 100% Made in Italy puntano sulla purezza e potenza del suono e sulla sinuosità delle forme. Versatili e leggere, queste casse hanno conquistato tutto il mondo o quasi, approdando pure in India e in Cina.

Chi frequenta locali e concerti vuol bere molto bene. Ecco perché il barman è una professione sempre più richiesta. Michele Piagno, bartender di livello internazionale che gestisce assieme alla sua famiglia l'Enoteca Vecchia Pretura di Codroipo (UD), per questo, è sempre più richiesto. E' pure un appassionato formatore, infatti dice: “Dopo essere stato per 3 anni mio assistente, Davide Grossuti è diventato docente della Federazione Baristi Italiani. Per me e per lui, una bella soddisfazione”.

E che succede in discoteca? Prendiamo il Circus beatclub, storico locale di Brescia, e il River House, a Soncino (CR), dove saranno ancora protagonisti grossi nomi della console di casa nostra. Al River farà tappa il Samsara Tour e, a ruota, dj producer come Samuele Sartini e Botteghi. Mentre Circus punterà sull’hip hop internazionale del party Rehab, sul ritmo scatenato degli internazionali Djs from Mars o Damante. Altissimo resta il livello pure in Franciacorta, dove, chi vuol ballare e bere qualcosa di buono continua a scegliere l’Hotel Costez di Cazzago (BS), ad ingresso libero. A Telgate (BG), a due passi dall’A4, sorge invece il #Costez, la discoteca, che punta ancora su un format al top come Vida Loca, o sugli artisti e sulle emozioni di Circo Nero Italia, e poi su Papeete On Tour o il caliente party Una Mas.

E la musica? Mitch B., un maestro nel mettere assieme house, deep ed electronica balearica. Gira in console l’Italia e non solo visto che di recente ha fatto ballare pure Ibiza. E in studio? “Never Gonna Stop” è il singolo di Marcello Mazzoli e Max Paparella Organization che ha remixato con Marcello Mazzoli, e la zampata inconfondibile si sente. Chi in console sa avere personalità, al pubblico piace e Mitch B. ne ha, eccome.

Un altro dj producer e speaker che sente e asseconda da sempre gusti e umori in modo mai scontato è lo scatenato Miki Garzilli, che ogni pomeriggio regala sound ed energia su Radio Studio Più con il suo programma I Feel Good. Il suo pensiero? “Chi, come me, si esibisce pure fuori dall’Italia, è fortunato. Così è più facile regalare sorrisi ed evitare ‘musicalmente’ le solite proposte”. E' quel che successo recentemente in un party milanese che celebrava la collaborazione tra Marco Lodola ed Amaro Lucano.

Sempre a proposito di creatività ed emozioni, continua il tour de force degli artisti di Circo Nero Italia. La ‘crew’ spazia tra top club, feste di giorno. Ed emoziona sempre. Duccio Cantini, deus ex macchina, mette in scena tanti spettacoli differenti, il cui collante sono le coreografie originali, gli effetti speciali, i costumi ad effetto. “E’ la nostra anima che il pubblico coglie ogni notte. I nostri artisti provano all’infinito finché il risultato non è quello che cercavamo”.

Prima di scendere in pista, è importante mangiare bene e, perché no, magari pure un po’ oziare, facendosi guardare. Soho Cucina Oltre Confini, a Como, è il luogo perfetto, tra uramaki, zuppe orientali, l’immancabile sushi, sashimi d'autore ed ovviamente gli speciali cocktail. Spesso questo spazio, tra l'altro, organizza eventi musicali d'eccezione. Tutti da vivere in una città sempre più amata anche dai turisti internazionali.

Cambiamo lago e cucina, ed ecco il Fam di Desenzano (BS), sul Garda: tra bollicine e piatti, dj set e live music. Occhio alle performance di Chicco Nember o Maurizio Danesi, un must del locale. Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.

Per chiudere, uno sguardo alle proposte dei grandi resort di Domina, tra Sharm, sul Mar Rosso, e Santa Flavia (PA), in Sicilia. Domina propone sempre una perfetta unione tra sole, sport, relax... e non solo. Non mancano mai serate da vivere al ritmo dei dinner show targati The Beach Luxury Club, realtà presente in entrambe le location. L’organizzazione, sul Mar Rosso, pensa intanto già al Capodanno 2023. Che, come sempre, sarà una festa fatta di musica, piatti d’eccezione e spettacoli interpretati da artisti internazionali.