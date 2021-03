Avete visto l’ultima storia di Fedez? Brinda così...

Dopo Sanremo, e quel primo posto sfiorato per un pelo, Fedez torna a brindare. Adesso con una storia su Instagram, il rapper festeggia il successo a Sanremo con un brano cantato con Francesca Michelin.



Fedez, tra l'altro, sta attraversando un momento d'oro: tra pochissimo diventerà padre per la seconda volta, visto che Chiara Ferragni è incinta. Ora sceglie le bollicine colorate Aviva per festeggiare omaggiando, tra l’altro, una start up tutta italiana che nel 2020 ha fatturato circa 2 milioni di euro.

“Sei a casa e non sai cosa festeggiare? Un podio a Sanremo e una nuova denuncia del Codacons? Aviva...”, dice Fedez su Instagram, facendo ironia sull’associazione dei consumatori che spesso l’ha preso di mira. E non solo: il rapper parla pure di Sanremo, la sua vittoria era ad un passo. Ma, purtroppo, tutto è sfumato.

In pochissimi minuti, però, questa Storia ha fatto il giro del web con migliaia di visualizzazioni pochissimo tempo.

La bella notizia, però, è che il rapper per brindare abbia scelto un’azienda tutta made in Italy. Infatti, Aviva è prima su Amazon e cliccatissima sul web. Da mesi va in tendenza: le bollicine colorate stanno facendo impazzire tutti. Ed è subito boom. Pensate che in pochi mesi, la parola “spumante colorato” è salita tendenza posizionandosi al primo posto per le ricerche. Dopo Fedez molti altri vip hanno brindato allo stesso modo: Paolo Ciavarro e Clizia Incovaia, ma anche Karina Cascella (super influencer che conta oltre 1 milione di followers su Instagram).