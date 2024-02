Azimut Direct, pubblicato il nuovo “Barometro Minibond”

Azimut Direct, diffuso il nuovo Report Minibond aggiornato al 31 dicembre 2023

Una chiusura d’anno che conferma un trend decrescente: il mercato italiano dei Minibond per il 2023 conta 131 emissioni, per un controvalore totale di EUR 721,4M. Numeri in riduzione rispetto al 2022, anno record in cui furono registrate 302 emissioni per un totale di EUR 1.726,9M. L’ultimo trimestre 2023, in particolare, ha registrato 45 emissioni, tutte in private placement, per un ammontare di EUR 255,5M: i valori medi sono un taglio di EUR 5,9M, cedola annua 8,66% (calcolata sulle sole emissioni a tasso fisso) e scadenza a 5,2 anni.



Per quanto riguarda l’evoluzione storica di questo strumento finanziario, è possibile evidenziare che, dal 2018 ad oggi, i minibond emessi in totale sono stati 1.245, di cui 151 quotati sul segmento ExtraMOT Pro3 e 1.094 collocati privatamente, per un controvalore totale di oltre EUR 7,3Mld. Taglio e scadenza media rimangono sostanzialmente stabili, mentre a cambiare è la cedola annua, in aumento rispetto al valore registrato al 31.12.2022 (+4,36%).

Per quanto riguarda la localizzazione geografica, il 71% circa delle emissioni si concentra in cinque regioni: Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio, per un controvalore pari a circa EUR 5,4Mld. Infine, per quanto riguarda la diffusione nei diversi comparti, la maggior parte dei minibond è stata emessa da imprese industriali, con 233 emissioni, per un ammontare totale superiore a EUR 1,3 Mld.