Be lancia il business della “Innovability”

Be Shaping The Future S.p.A. ("Be" o la Società – BEST.MI), società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player italiani di servizi professionali per il settore finanziario, ha acquisito il 60% del capitale sociale di Be Your Essence (“BYE”), startup innovativa a vocazione sociale costituita come Società Benefit e certificata B Corp, nata per iniziativa di Oscar Di Montigny per offrire alle maggiori realtà pubbliche e private del nostro Paese servizi consulenziali in tema di Innovability (la nuova disciplina che coniuga innovazione e sostenibilità).

La partnership con Di Montigny - uno dei professionisti tra i più appassionati ed attivi in Italia per impegno nella ricerca e nella divulgazione di nuovi modelli di business e di impresa - intende posizionare il Gruppo Be all’avanguardia in questo settore in grande sviluppo. Nei prossimi anni sono previsti infatti investimenti molto significativi da parte di tutti gli stakeholder della società civile, pubblici e privati, per adeguare il proprio modello di business ai principi di sostenibilità, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente.

BYE offrirà ai propri clienti servizi di marketing, comunicazione e supporto alla corporate governance in tema di Innovability, ma anche progetti di rigenerazione delle organizzazioni fondati sul principio della Human Centricity. Molta attenzione sarà data allo sviluppo di piattaforme a supporto di nuovi modelli produttivi con impiego di intelligenza artificiale, analytics ed altri strumenti avanzati per il monitoraggio dei parametri ESG, così come il controllo della produzione e la gestione dei processi di lavoro. Il tutto in coerenza coi parametri del modello SDGs istituito dalle Nazioni Unite. BYE accompagnerà anche quelle aziende che vorranno intraprendere il processo di certificazione B Corp e vorranno costituirsi come Società Benefit.

Be ha partecipato ad un aumento di capitale sociale dedicato con assunzione diretta del 60% delle quote della società. Per effetto di tale operazione Be apporterà mezzi finanziari, tra capitale e sovrapprezzo, sino ad un massimo di 425.00 euro. L’importo sarà dimensionato in rapporto al volume di contratti che l’attuale società avrà in portafoglio al 31 marzo 2021 e potrà essere oggetto di una integrazione di prezzo rispetto ai risultati della media degli anni 2021 e 2022. È stata definita una struttura di PUT&CALL con scadenza a 2025 ed a 2027 per l’acquisto delle residue quote di minoranza con possibilità di rinvio dell’esercizio dell’ultima componente sino al 2030. Oscar Di Montigny avrà il ruolo di Presidente mentre a Stefano Brega sarà riservato il ruolo di Chief Executive Officer. All’interno del Consiglio di Amministrazione tra gli altri anche Stefano Quintarelli.

Be metterà inoltre nell’immediato a disposizione di BYE una linea di finanziamento infragruppo per 1,0 ml/€ per sostenere la gestione e gli investimenti in ricerca e sviluppo della società. L’operazione è gestita interamente con mezzi propri.

Be Your Essence (BYE) è una società a potenziale davvero alto - afferma Stefano Achermann, CEO di Be - che crediamo possa essere oggetto di una crescita molto accelerata. Oscar Di Montigny, che ne è il fondatore, è un eccezionale divulgatore e visionario sullo stato del mondo che verrà. Visto il nome dell’azienda, un’unione era nel destino di entrambi. BYE sarà il veicolo in cui svilupperemo progetti e capitale umano ad alta professionalità che possa affiancare inizialmente le maggiori aziende italiane, e presto anche europee, nei processi di trasformazione/rigenerazione verso modelli innovativi e sostenibili. BYE sarà parte, inoltre, di un eco-sistema molto specializzato che fungerà da acceleratore della crescita del gruppo.



Ho sempre desiderato produrre un forte impatto sul sistema sociale di cui mi sento pienamente parte integrante – racconta Oscar Di Montigny, Fondatore e Presidente di BYE. Lo desidero come essere umano, come imprenditore, come manager, come genitore, come cittadino del mondo. Credo che il momento storico che stiamo vivendo imponga a qualsiasi forma di organizzazione sociale, grande o piccola, pubblica o privata, l’assunzione di una nuova responsabilità: rimettere l’essere umano al centro di tutti i propri processi. Questo obiettivo oggi va perseguito lungo le due direttrici evolutive di qualsiasi organizzazione: l’innovazione, purché orientata e valorizzata dai principi della sostenibilità, e la sostenibilità, purché accelerata e rafforzata dalla potenza dell’innovazione. Questo consentirà in particolare alle aziende di entrare nel futuro rigenerate, evolvendo i propri modelli di business e adattando gli stili di leadership di chi le guida. Innovability e Human Centricity saranno i due nuovi driver del successo. Sono grato agli insegnamenti ricevuti che mi hanno orientato a ideare BYE, a chi ha investito nella fase di avviamento del progetto e nella sua fondazione, e a chi ci ha dato subito fiducia; il sodalizio tra BYE e Be ora sostanzia il desiderio iniziale, aumentandone infinitamente la portata, la promessa e la responsabilità.