Nel mondo degli affari, c'è spesso un momento in cui l'opportunità bussa alla porta, pronta a essere colta.

BEEZ, azienda leader nella produzione di sigarette elettroniche, offre proprio questa opportunità, specialmente grazie alla recente partnership con il famoso Fabrizio Corona.

Il Mercato del Vaping è in forte in Crescita. Il liquido è diventato la nuova alternativa al tabacco tradizionale, con un valore di mercato stimato di 79,8 miliardi di euro, oltre a rappresentare una spinta di crescita di 300 miliardi di euro. L'evoluzione del tabacco sta chiaramente nei liquidi, che stanno guadagnando terreno e conquistando un pubblico sempre più ampio.

La mission di BEEZ è chiara: offrire prodotti nuovi, innovativi e di alta qualità, ponendo al centro della sua attività la soddisfazione e le esigenze dei clienti. La collaborazione con numerosi influencer di spicco, tra cui Alessia Macari, Enzuccio, Emanuel Asllani, Il Pancio e Roberryc, sottolinea l'impegno di BEEZ a rimanere all'avanguardia nel settore.

BEEZ è parte integrante di Dreamods srl, nata nel 2020, che promuove l'idea di una sigaretta elettronica basata su gusto, sicurezza e qualità. BEEZ offre un'ampia gamma di servizi e opzioni di franchising. Questi includono la fornitura di liquidi e dispositivi di alta qualità, la creazione di punti vendita BEEZ Vapor Store e una consulenza marketing personalizzata.

Questo significa che, se si è un giovane imprenditore o un aspirante imprenditore, si ha accesso a un pacchetto completo di supporto per avviare e gestire con successo il proprio punto vendita BEEZ. Fabrizio Corona, un nome noto in Italia, è il volto dell'azienda e un sostenitore appassionato delle sigarette elettroniche BEEZ. Sottolinea la qualità e l'affidabilità dei dispositivi, affermando che rappresentano un'ottima alternativa alla sigaretta tradizionale.

La partnership di Corona con BEEZ offre ulteriore credibilità al marchio e un notevole potenziale di crescita. Con oltre 24.000 "beezers" e più di 800 punti vendita BEEZ in Italia, il marchio ha già conquistato una solida presenza sul mercato. BEEZ Vapor Store propone soluzioni all'avanguardia per gli arredi dei punti vendita, garantendo un'esperienza unica ai clienti. L'investimento in un punto vendita BEEZ può partire da soli 40.000 euro per uno spazio di 30 metri quadrati, che include anche il primo rifornimento di merce.

Questo rappresenta un'opportunità d'oro per coloro che desiderano avviare il proprio business con il supporto di un marchio consolidato come BEEZ. BEEZ ha dimostrato il suo impegno nel mondo del franchising partecipando con successo alla fiera del franchising tenutasi il 21 ottobre 2023. La presenza di Fabrizio Corona, testimonial di spicco del marchio, ha contribuito al grande successo dell'azienda in questo evento. La collaborazione con celebrità e influencer di alto profilo è solo uno dei modi in cui BEEZ dimostra la sua dedizione a espandere ulteriormente il suo marchio e il suo modello di franchising.

BEEZ offre un'opportunità unica per i giovani imprenditori desiderosi di entrare nel prospero settore del vaping. Con una solida base di clienti, supporto di marketing e la forza di un marchio riconosciuto a livello nazionale, il franchising BEEZ è un'occasione da non perdere. Se sogni di gestire il tuo negozio di sigarette elettroniche e vuoi farlo con stile e successo, BEEZ potrebbe essere la chiave per realizzare il tuo sogno imprenditoriale."

www.beezstore.it