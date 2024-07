Big tech alla resa dei conti: il mercato vuole dai giganti i risultati dell'IA

Big Tech, pesano sulle trimestrali gli investimenti sull'AI

Tutto il mondo dei giganti della tecnologia sta sostenendo la più grande competizione per la leadership del futuro. Le Big Tech stanno infatti investendo miliardi di dollari sull’Intelligenza Artificiale. I risultati delle ultime trimestrali stanno mostrando quanto il mondo borsistico crede in questa strada. Le performance di Tesla e Google non sono state prese granché bene ed adesso bisognerà vedere quale sarà l’impatto delle altre Big come Meta , Apple, Amazon e Microsoft. La prima che ha presentato i dati è stata Microsoft. Dopo un calo di 2,3 trilioni di dollari nel Nasdaq 100, la crescita trimestrale del servizio Cloud Azure è leggermente rallentata ( 29% rispetto al 31% del periodo passato). In ogni caso nel quarto trimestre dell’anno fiscale (30 giugno) i ricavi della società sono cresciuti del 15% a 64,7 miliardi di dollari. L’utile è stato di 2,95 dollari per azione. Gli analisti avevano previsto un fatturato di 64,5 miliardi di dollari e un utile per azione di 2,94 dollari.

Big Tech, gli investitori ancora cauti rispetto ai risultati e agli investimenti

Le azioni, che avevano chiuso a 422,92 dollari a Wall Street, sono scese di circa il 7% nell’extended trading, trascinando al ribasso Big Tech. Il Nasdaq è stato quindi l'indice peggiore della seduta, con un ribasso dell'1,28% e guadagni solo per Apple e Alphabet. Tutto questo sta ad indicare che gli investitori sono diventati più cauti rispetto a poco tempo fa in cui si muovevano sull’onda dell’euforia per l’AI. Microsoft però ha voluto rimuovere le preoccupazioni del mercato sostenendo, con il suo Ceo Satya Nardella, che “ I nostri ottimi risultati in questo anno fiscale testimoniano sia la nostra innovazione che la fiducia che i clienti continuano a riporre in Microsoft. In quanto società di piattaforme, ci concentriamo oggi sul soddisfare le esigenze mission-critical dei nostri clienti attraverso le nostre piattaforme su larga scala, assicurandoci al tempo stesso di guidare l’era dell’intelligenza artificiale. Abbiamo chiuso il nostro anno fiscale con un trimestre forte, evidenziato da prenotazioni record e ricavi trimestrali di Microsoft Cloud pari a 36,8 miliardi di dollari, in crescita del 21% (più 22% a valuta costante) anno su anno”.

Big Tech, le 4 Big valgono 10000 miliardi di dollari

Nonostante questi risultati gli analisti non sono ancora del tutto convinti della validità del ritorno di tali investimenti. Le azioni di Alphabet (capofila di Google) sono scese la scorsa settimana per dati che evidenziavano una spesa superiore alle aspettative. E così anche Microsoft è nella posizione di dover convincere gli investitori. Il blackout informatico globale che dieci giorni fa ha messo fuori servizio servizi essenziali e infrastrutture critiche ha colpito in pieno l’azienda. In ogni caso le aspettative sull’azienda che, insieme a Nvidia, è la più capitalizzata al mondo sono forti "Microsoft deve lottare alla grande e deve dimostrare la monetizzazione dell'intelligenza artificiale e, insieme a Nvidia, deve dimostrare forti performances” dicono molti osservatori. In conclusione il trend del mondo azionario si muoverà sulla base dei risultati del quartetto di Big Tech che, tutte insieme, valgono quasi 10mila miliardi di dollari.