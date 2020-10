Ascolti tv, “110 e lode a Signorini”: la Lecciso promuove il direttore di Chi”

“Si può utilizzare il 110 e lode? Vorrei perché Alfonso Signorini si è laureato conduttore a tutti gli effetti": non ha dubbi Loredana Lecciso. E mette a tacere con un solo colpo ogni tipo di polemica che si solleva dopo la notizia di alcuni siti che parlano di una rottura con il direttore di "Chi".

La compagna di Al Bano inteviene in diretta a RTL102.5 News e conferma che non c'è mai stato alcun attrito con Signorini. "Lui riesce a portare gli ascolti sempre in alto. Il Grande Fratello vip è la prova tangibile", racconta ad Affaritaliani.it appena le telefoniamo. "Ci sono storie, amori, intrighi e gossip. Insomma, quello che serve in televisione per fare ascolti. Mi piace molto il lato umano che Signorini riesce a inserire in ogni puntata”, continua la Lecciso.

Diversi mesi fa, Loredana era in pole position tra le papabili concorrenti. Ma ha detto no. Il motivo? Lei stessa ce lo spiega al telefono: “Non so, non riuscirei a stare così tanto tempo davanti ad una telecamera. Forse è un mio limite”. Ma per il pubblico Loredana sarebbe una concorrente perfetta per il Grande Fratello Vip. E il re del gossip (Signorini ndr) lo sa bene.