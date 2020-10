Bufera sui Ferragnez, “Non dovevate farlo”: i follower non perdonano

Ora la polemica tocca da vicino i Ferragnez, la coppia Fedez - Ferragni: cliccatissimi, super virali. Una macchina da guerra sui social. Ma proprio lì, nel loro regno d'oro, si alza un polverone. Che li travolge.

Tutta colpa di una foto che la Ferragni pubblica. Si tratta di uno scatto che li ritrae in un momento di relax in un centro benessere, insomma la loro fuga romantica crea scompiglio in Rete. “Non puoi farlo”, tuonano i follower. Ed è vero: la Ferragni è in dolce attesa, sembra che non sia consigliato un centro benessere con tanto di sauna, bagno turco ed altro.

La Ferragni, lo ricordiamo, nei prossimi mesi darà alla luce una femminuccia. Come mai Chiara, che è una mamma così attenta, ha deciso di rischiare scegliendo di rilassarsi in una Spa? I follower, milioni al loro seguito, attendono spiegazioni. Soprattutto, speriamo che non prendano come esempio la loro fuga romantica le donne in dolce attesa.