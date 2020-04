Coronavirus, lo speaker Luca Viscardi in Corsia fa una sorpresa a tutti

Luca Viscardi ha una voce inconfondibile. E si guadagna il top di questa giornata, una delle tante che sta trascorrendo in ospedale lottando contro il Coronavirus. Una battaglia che Luca sta vincendo. Perché è forte, determinato.

Così, anche dall'ospedale rispolvera il suo amato mestiere e si collega in diretta con RTL102.5 nel corso del programma di Mauro Coruzzi e Nicoletta Deponti. Viscardi ha lavorato per oltre vent'anni nella radio più ascoltata d'Italia del patron Lorenzo Suraci che in questi giorni di emergenza sta spopolando con il simulcast radio-televisione.

Gli ascoltatori lo riconoscono subito. Bastano poche parole. Impossibile dimenticare quel trio composto da Viscardi, Antonio Gerardi (l'attore che interpretò Antonio Di Pietro nella fiction 1992) e Jennifer Pressman. Luca ritorna in radio e questa sorpresa a tutti gli ascoltatori ci rende felici innanzitutto perché capitano che sta vincendo la sua battaglia. Viscardi scherza in diretta con Mauro Coruzzi dicendo: "Ho imparato ad avere a che fare con la saturazione dell'ossigeno nel sangue. E' il faro in questi miei giorni".



Decine e decine di telefonate arrivano durante la diretta di Password. Gli ascoltatori salutano e ringraziano Viscardi, una delle colonne portanti della radiofonia. Tornerà ad RTL102.5? Mistero. Intanto, gli ascoltatori chiedono di rispolverare qualche ricordo di quei tempi. E Viscardi lo fa dicendo: "Antonio Gerardi, quando giravamo le piazze con la radio, ogni tanto spariva. Era difficile ritrovarlo".

Un trio che ha fatto sognare costruendo una pagina indelebile nella storia delle radiofonia. Quelle pagine non passano mai di moda. Proprio come gli speaker, amati ora più che mai da tutti.