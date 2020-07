Ascolti tv, “Io e te” conquista la vetta. Avete letto i numeri? Occhio...

Al netto di tutti i giudizi, parlano i numeri. Quelli ufficiali. "Io e te", il programma del pomeriggio di Rai1 di Pierluigi Diaco, conquista la vetta con una media di share del 9,7% (i picchi sono più alti) e 1, 3 milioni di spettatori.

Appunto, dati alla mano, "Io e te" si conferma il programma più seguito di Rai1 per numero di spettatotri dalle 6 del mattino alle 18.35 (al netto delle edizioni del tg1 delle 13.30). Diaco, tra l'altro, con questi numeri, sorpassa La vita in diretta- Estate che conquista 1,2 milioni di italiani (lui, come dicevamo, 1,3 milioni). Ma in questi giorni in Rai la temperatura sale alle stelle. Il giornalista è vittima di un vero linciaggio mediatico, senza precedenti.

Assurdo. Soprattutto perché, stranamente, sono spuntate all'improvviso fake news che lo vedrebbero al centro di un presunto litigio con Alberto Matano (una circostanza che non avrebbe alcuna prova) e addirittura "sedie fatte volare in studio" ai tempi di UnoMattina estate: un episodio che sarebbe avvenuto dieci anni fa e ad oggi non c'è uno straccio di prove di tutto questo.

Insomma, non ci sarebbe alcun video, nessuna registrazione delle presunte sfuriate. Che, invece, sembrerebbero confezionate ad hoc contro il conduttore.. E poi perchè svelare questi retroscena proprio ora che Diaco è in volata? "Io e te", di fatto, vince e convince. Tutti i giorni. Punto. Basta prendere i dati ufficiali (numeri, curve e contatti) per capirlo.