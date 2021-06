Tragedia di Ardea, basta ipocrisia: la legge Basaglia va cambiata

Ennesima tragedia annunciata della follia la morte di due bambini e di un anziano ieri ad Ardea.

La legge Basaglia nacque certamente come un provvedimento di grande civiltà, perché i manicomi erano inumani, ma oggi va cambiata! Basta con le ipocrisie!

Non è possibile continuare ad essere vittime di un sistema dove a uno schizofrenico grave, nel migliore dei casi, si esegue un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) di 7 giorni e poi tutti a casa lavandosene le mani, tanto il problema non è nostro.

Lo Stato non può scaricare sulle famiglie la gestione di persone gravemente malate che sono un pericolo per se stesse e per gli altri.

La legge va cambiata nell’interesse delle persone malate, delle loro famiglie e della collettività intera, perché la malattia mentale è tra le patologie di più difficile gestione e giustificare la mancanza di adeguate misure in nome di "inviolabili libertà individuali" è puro e ipocrita egoismo di Stato.

La follia umana non è una colpa, così come non è una colpa trovarsi casualmente nella traiettoria di un matto che un giorno decide per la morte altrui. E non ci consola neppure sapere che la violenza estrema contro gli altri esiti nel suicidio del matto in questione!

In un momento storico di forte e crescente disagio sociale, fertile substrato per forme latenti di follia, cambiate le leggi, per il bene di tutti.....perché gli altri siamo noi!

Da medico di pronto soccorso, negli anni sono stata mille volte supplicata da genitori impauriti di non mandare a casa i propri figli matti, ma le consulenze psichiatriche, in assenza di strutture adeguate, disponevano cosi.

Come se nulla fosse, passata l'emergenza, bisognava tornare ai propri domicili, barricandosi a chiave di notte nelle proprie stanze, con il terrore di essere uccisi nel sonno dai propri amati congiunti.

In assenza di adeguati provvedimenti e alla luce dei fatti recenti, che Dio ci preservi dalle tragedie annunciate e dalle regole inadeguate decise dall'uomo a scapito di altri uomini!