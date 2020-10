Bianchet svela il Tourbillon B 1.618 Openwork. Un segnatempo polivalente

Nato dal desiderio di creare raffinati orologi interamente realizzati in Svizzera, il marchio Bianchet presenta il Tourbillon B 1.618 Openwork, un segnatempo polivalente, resistente ed elegante. Frutto di tre anni di lavoro e messa a punto di un team creativo che combina il senso dello stile italiano e francese, con il know-how orologiero svizzero, il primissimo modello di Bianchet rispecchia la visione del marchio di alta orologeria e il suo desiderio di personificare bellezza, forza ed eleganza.

Tourbillon B 1.618 Openwork

"Il Tourbillon B 1.618 Openwork si ispira alla sezione aurea 1.618 di Fibonacci, che ha giocato un ruolo importante nella nostra storia personale ed è anche descritta come "Proporzione Divina" per la sua capacità di connetterci a un'energia superiore attraverso la contemplazione della bellezza", spiegano Rodolfo ed Emmanuelle F. Bianchet, fondatori di Bianchet.

Un design ispirato alla sezione aurea 1.618

Disegnato seguendo le regole dell'armonia utilizzate da secoli nelle costruzioni e composizioni più armoniche, l'architettura del movimento del Tourbillon B 1.618 Openwork si ispira alla sezione aurea, presente nelle arti, dall'architettura alla musica, da Leonardo da Vinci, Le Corbusier, a Debussy.

All'interno di un'elegante cassa tonneau, il movimento si rivela attraverso ponti scultorei in titanio in un gioco di trasparenze e sovrapposizioni geometriche. Il design tridimensionale è composto da archi e cerchi intrecciati, basati sulle proporzioni auree di Fibonacci, che trasmettono un profondo senso di armonia.

Un tributo all'artigianato orologiero svizzero

Ogni orologio Bianchet è interamente realizzato e rifinito a mano in Svizzera. Le platine e i ponti del movimento, il tourbillon in titanio, così come la cassa dell'orologio, sono realizzati e prodotti da Bianchet nel cuore delle montagne del Giura.

Diversi processi sofisticati di fresatura e finiture, che richiedono un alto livello di abilità artigianali, sono necessari per modellare le platine e ponti openwork, realizzati con una lega di titanio altamente infiammabile. La complicazione del movimento deriva dalla sovrapposizione di elementi strutturali ed estetici concepiti per creare un'architettura sia eterea che resistente.

L'alto artigianato incontra l'hi-tech

Progettato per essere un orologio multipurpose, il Tourbillon B 1.618 Openwork offre leggerezza e robustezza. Con 110 ore di riserva di carica, può resistere ad urti fino a 6000 G ea una profondità di 50 metri. È quindi adatto per attività sportive.

La cassa tonneau leggermente curva di 54 grammi presenta una ricercata costruzione ergonomica, sottolineata da due linee sottili di morbida gomma vulcanizzata, offrendo così un'esperienza orologiera sensoriale unica.

Una nuova esperienza del lusso

Bianchet offre una prova di 14 giorni attraverso la sua Generous Return Policy, dando agli amanti dell'alta orologeria il tempo di provare il loro segnatempo Bianchet, e allo stesso tempo fornendo loro una esperienza di acquisto unica.

I primi orologi saranno disponibili a dicembre e possono essere prenotati al prezzo di lancio di CHF 28.500 (tasse escluse) tramite www.bianchet.com o contattando i fondatori.

A PROPOSITO DI BIANCHET

Bianchet è un DNVB (Digital Native Vertical Brand) nato dal desiderio di creare orologi interamente realizzati e meticolosamente rifiniti in Svizzera, e dalla volontà di condividerli sfruttando i vantaggi del mondo digitale. Dalla FinTech all'alta orologeria, le avventure imprenditoriali dei fondatori di Bianchet sono state guidate dalla trasformazione digitale.

Rodolfo e Emmanuelle F. Bianchet credono che il digitale possa colmare lo stacco tra le marchi e clienti, rispondendo al desiderio degli amanti di alta orologeria di creare un rapporto significativo con le loro marche preferite, ottenere un valore superiore e vivere una esperienza del lusso unica.

Tourbillon B 1.618 Openwork

Caratteristiche Tecniche

Cassa : Titanio e rubber vulcanizzato

Cinturino : Rubber vulcanizzato

Shock Resistance : 6000G

Water Resistance: 50m - 5ATM

Dimensioni: 43 mm x 49 mm

Peso: 54g

Movimento: Tourbillon 60 seconds

Caricamento manuale.

Riserva di carica: 110 ore

Ponti del tourbillon in titanio anti-magnetico.

Bilanciere ad inerzia variabile.

Frequenza: 21.600 vibrazioni/ora

Funzioni: Ore, Minuti, Secondi

Prezzo di lancio: 28.500 CHF (tasse escl.)

Contatto Stampa

Emma F. Bianchet

BIANCHET SA

Tel: +41 79 902 67 56

efb@bianchet.com