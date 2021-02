José F. Estévez eletto membro del comitato consultivo dell'ESMA

José F. Estévez aveva già fatto parte del comitato permanente per la finanza aziendale dello stessa istituzione dal 2013 al 2015. José F. Estévez è managing partner di Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. La recente nomina a membro del comitato consultivo per la finanza aziendale della European Securities and Markets Authority (ESMA) si affianca alla sua già prestigiosa carica di membro del comitato esecutivo della WFI (World Federation of Investors). José F. Estévez è anche professore di diritto commerciale e ricercatore presso la cattedra di diritto dei mercati finanziari presso l'Università San Pablo CEU di Madrid.

ESMA

L'ESMA è un'autorità indipendente dell'Unione europea (UE) che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'UE migliorando la protezione degli investitori, promuovendo mercati finanziari stabili e ordinati e favorendo la convergenza della vigilanza tra le autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri responsabili della vigilanza sui mercati mobiliari e dei capitali (funzione che in Italia è esercitata dalla Consob).

WFI World Federation of Investors

L'avvocato José F. Estévez è membro del comitato esecutivo della WFI (World Federation of Investors) con sede a Ghent (Belgio), un'organizzazione senza scopo di lucro indipendente il cui obiettivo principale è promuovere l'educazione finanziaria www.wfic.org

Maggiori informazioni presso New Savers, la sede italiana di World Federation of Investors.

Mail: info@newsavers.org

New Savers is member of WFI World Federation of Investors, an independent, not-for-profit organization whose members are primarily national shareholders' associations. WFI was formed to promote investor education and shareholder advocacy. WFI helps national shareholders associations and investor advocacy groups better serve their members.