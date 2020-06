Michele Usuelli chiede a Giulio Gallera di mettere a disposizione tutti i dati

Usuelli interroga Gallera: la Lombardia metta a disposizione di tutti i dati originali dell’epidemia

Domani, martedì 9 giugno, nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia il consigliere di Più Europa-Radicali Michele Usuelli si rivolgerà all’assessore al Welfare Giulio Gallera durante un’interrogazione a risposta immediata per chiedere conto dell’elaborazione dei dati relativi all’epidemia da Covid-19 in regione e per chiedere che questi dati siano messi a disposizione di tutti, in particolare della comunità scientifica, nella loro interezza e senza manipolazioni di sorta, per condurre analisi indipendenti.

I dati a disposizione della scienza

Il consigliere Usuelli ha lavorato a questa interrogazione con il dott. Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe ed il prof. Enrico Bucci della Temple University e chiede all’assessore Gallera e alla giunta regionale che i dati originali raccolti dall’inizio dell’epidemia siano messi a disposizione della scienza, così che questa possa condurre studi in autonomia e verificare eventuali errori.

Secondo Usuelli gli obiettivi della interrogazione sono: “aumentare la trasparenza di Regione Lombardia e riportare il confronto tra politica e scienza in una aula parlamentare e non in quella giudiziaria. La querela del Presidente Fontana verso una istituzione come GIMBE ci riporterebbe al Medioevo quando la chiesa processò Galileo in un contradditorio tra fede e scienza, di cui non sentiamo davvero il bisogno. Auspico che le scuse di GIMBE, nei toni e non nel merito della segnalazione che la scienza basata sulla evidenza ha l’obbligo di fare, siano accettate da Regione.”

L'effettiva diffusione del contagio

Il question time del 9 giugno offre l'occasione per presentare una richiesta importante poiché fin dall’inizio dell’epidemia in Lombardia, i vertici regionali hanno diffuso dati su base quotidiana a propria discrezione, tramite aggregazioni che sono evidentemente parziali e non danno certezza di esaustività circa l’elaborazione, e dunque forniscono ben poca sicurezza riguardo l’effettiva diffusione del contagio in regione.

Fra i dati consegnati da Regione Lombardia all’Istituto superiore di Sanità e resi pubblici prima a inizio maggio e poi a fine maggio, ad esempio, prima si comunicava che ad aprile 50.000 persone presentavano i sintomi del Covid-19, mentre qualche settimana dopo si rettificava l’informazione, comunicando che i sintomatici nello stesso mese erano stati 70.000.

Questa discrepanza, oltre a suscitare il timore che siano stati commessi degli errori nell’elaborazione dei dati, porta anche a temere che l’indice di contagio Rt su cui si sono basate le decisioni per la riapertura delle attività in Lombardia sia stato calcolato in modo errato, potenzialmente mettendo a rischio la salute pubblica.