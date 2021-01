Miss Universe Italy. In bellezza vince chi è digital. Lo dice Marco Ciriaci

IN BELLEZZA VINCE CHI E’ DIGITAL --- di Greta V. Galimberti - Trendiest News ---- Dalla passerella al post. Le reginette di bellezza dei giorni nostri passano il turno anche sul web. E’ accaduto nell’edizione italiana 2020 del concorso di Miss Universe – a conclusione di un lungo tour che ha attraversato tutte le regioni – nel quale è stata inserita anche una speciale valutazione tenendo conto dei comportamenti “digitali” delle concorrenti.

La prima fascia Dominanza Digitale

Tra le trentasei finaliste del concorso di bellezza più famoso del mondo è stato introdotto - oltre al titolo di Miss Univers Italy, attribuito, quest'anno, alla siciliana Viviana Vizzini - un riconoscimento che premia il percorso virtuale delle candidate: la prima fascia Dominanza Digitale, società italiana leader in performance marketing, nata in Italia nel 2015, con sedi a Roma e Milano.

“A causa della pandemia globale” – spiega il Patron di Miss Universe Italy, Marco Ciriaci – “siamo stati costretti ad inserire nuovi canali di comunicazione con le ragazze in gara. Pur garantendo almeno un incontro in presenza nel corso delle pre-finali - nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza - si è reso necessario introdurre anche un percorso di valutazione online che ci ha permesso di semplificare i passaggi di selezione, resi più difficili a causa del covid”.

Una vera e propria beauty analysis inserita a Miss Universe Italy, realizzata grazie al supporto di Dominanza, che ha messo a disposizione un gruppo di esperti in digital marketing, comunicazione ed immagine creato ad hoc.

Mattia Cozzetto, CEO di Dominanza Digitale

“L’idea di creare una squadra dedicata ad a manifestazione così importante” – afferma Mattia Cozzetto, CEO di Dominanza Digitale – “ci è stata proposta da Emilio Sturla Furnò, capo progetto ed autore del format di Miss Universe Italy, e ci è subito apparsa interessante ed utile per poter approfondire un ambiente non ancora esplorato, quello dei concorsi di bellezza. Durante le selezioni che si sono svolte in tutta Italia, abbiamo osservato le candidate, non solo in occasione degli incontri in presenza, ma, anche, nei loro ambiti virtuali, così da individuare la ragazza da promuovere, aprendole un cammino verso il mondo del lavoro”.

Tra le finaliste di Miss Universe Italy 2020, il Team di esperti della società ha scelto la miss che ha saputo mostrare le caratteristiche migliori per ricevere il primo riconoscimento dedicato alla bellezza espressa sui social.

Occhi e capelli scuri, un sorriso intenso ed enigmatico, esperienza nel mondo della moda e il desiderio di farne parte, anche nel settore organizzativo: Mayla Fiorucci, 18 anni, originaria dei Castelli Romani, è la più bella miss digitale 2020, scelta in occasione della finale nazionale del concorso tenutosi a Roma, con la conduzione di Vladimir Luxuria e la partecipazione di Simone Di Pasquale.

Tutto è passato al vaglio: post, storie, testi, immagini, tag, hashtag e tempi di pubblicazione. Presi in considerazione i comportamenti dei followers, con particolare attenzione a reazioni e commenti. Una sorta di analisi socio-digitale per arrivare alla scelta della ragazza destinata a future collaborazioni con la società, in assoluta sicurezza.

“Essere in grado di esprimere correttamente la bellezza attraverso i mezzi adeguati, avendo cura di creare messaggi corretti sulle piattaforme di comunicazione che il mondo digital offre, si rende sempre più necessario” – sottolinea il CEO di Dominanza – “Basta davvero poco per cadere in errore e sbagliare comunicazione”.

La fascia Dominanza Digitale a Miss Universe Italy rappresenta la voglia di esprimere la bellezza del futuro. La neo Miss Dominanza Digitale verrà seguita dal management della società per un determinato periodo e riceverà consigli ed opportunità di crescita al fine di valorizzare – e tutelare – l’immagine e la comunicazione.