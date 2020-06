Riapre Torre Branca al Parco Sempione. Il più bel panorama di Milano

Torre Branca

“Torre Branca” è uno dei fiori all’occhiello del design architettonico di Milano. Salire in un minuto di ascensore a 108 metri d’altezza è un’occasione unica per toccare con mano l'evoluzione tecnologica delle più moderne architetture adottate nella ristrutturazione e per godere di una vista unica della città.

La storica Torre Branca di Milano, progettata da Giò Ponti nel 1933, è considerata uno dei tesori architettonici della città e offre ampie vedute sulla città dal suo punto di osservazione a 108 metri sopra le strade di Milano.





Prendi l’ascensore che ti porterà’ direttamente in cima alla Torre. Goditi il Panorama di Milano a 360 gradi e assapora la veduta dalle Guglie del Duomo al Castello Sforzesco, all’Arena di Milano fino alle cime alpine all’orizzonte. Accedi alla Terrazza Panoramica e della Torre Branca. Panorami imbattibili dalla città alle Alpi. Scopri i monumenti più famosi di Milano dall’alto. Scopri uno dei gioielli architettonici di Milano da vicino.

Un’esperienza emozionante

Viste imbattibili in tutta la città verso le Alpi

Tutti i monumenti più famosi di Milano visti dall’alto

Uno dei gioielli architettonici creati da Giò Ponti

PER PRENOTAZIONI +393356847122

La Torre Branca, collocata accanto alla Triennale nel centro del Parco Sempione di Milano, con i suoi 108,60 metri di altezza, è dotata di un modernissimo impianto ascensore che conduce in poco meno di un minuto al locale belvedere dove si apre uno scenario mozzafiato sulla città. Costruita nel 1933 su progetto di Giò Ponti in occasione della V Triennale di Milano e chiusa dal 1972 al 1985, è stata completamente ristrutturata grazie alla volontà della famiglia Branca. Dal 2002 la Torre è stata restituita ai milanesi e ai turisti provenienti da ogni parte del mondo per visitarla.

Verificare le riduzioni di orario dovute al dopo-coronavirus al +393356847122





Niccolò Branca

“Milano è profondamente affine allo spirito che ci muove” affermava all'inaugurazione Niccolò Branca, Presidente e Amministratore Delegato di Fratelli Branca Distillerie “Amiamo questa città che ha affrontato periodi di crisi e di rinascita senza perdere l’opportunità di rinnovarsi, mantenendo sempre la propria identità. Come il nostro stabilimento storico: in via Resegone da ben più di un secolo, è oggi parte fondante del tessuto urbano. Siamo davvero molto grati alla città che ci ospita: il restauro della Torre Branca, uno dei simboli del capoluogo lombardo, il Museo Collezione Branca trasformato in uno spazio aperto al pubblico, il restyling con un’opera di street art della ciminiera della fabbrica, sono alcune delle iniziative con cui continuiamo a manifestare questa gratitudine”.