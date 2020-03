Coronavirus, la scienza? Un dogma religioso: inquisisce chi non si allinea

La scienza ha un suo legittimo campo di applicazione e di ricerca. Esso chiede di essere riconosciuto e rispettato nella sua specifica operatività. La scienza si occupa di porzioni delimitate della realtà e opera secondo una ragione di tipo calcolante. L’ho detto e lo ripeto. Nel suo campo specifico, la scienza è fondamentale e, di più, insostituibile. Molto banalmente, se ci si ammala ci si rivolge al medico, ossia a colui il quale detiene ed esercita la scienza medica.

E, tuttavia, proprio in nome del rispetto che occorre tributare alla scienza, occorre distinguerla da pratiche che, autodefinendosi pomposamente “scienza”, nulla in verità hanno a che vedere propriamente con la scienza in senso proprio. Vorrei, a tal riguardo, svolgere due considerazioni. Anzitutto, la scienza, se rettamente intesa, non può degenerare nella superstizione scientifica, come la appellava Karl Jaspers, di chi pensa che il metodo scientifico possa valere in universale: come se, appunto, solo la scienza, tra tutti i saperi, fosse quello valido, in ogni ambito. Vi sono, in verità, campi dell’esistente in cui la scienza non ha nulla da dire. Penso all’etica o alla politica, per menzionarne due. Se volessimo esprimerci con Hegel, dovremmo dire che la scienza non ha a che fare con la verità, ma con la certezza.

Il certo implica un corretto rispecchiamento conoscitivo di porzioni limitate del reale: che l’acqua giunga a bollire a 100 gradi è, appunto, una certezza. Ma la scienza non ha nulla da dire sulla totalità, sull’omnitudo realitatis. Cioè, ad esempio, sul senso del mondo, su Dio e, più in generale, sulla verità della Totalità. Per dirla con Gadamer, si dà un’alternativa netta tra la verità e il metodo delle scienze, che ha a che fare sempre e solo con la certezza. Una scienza che pretendesse di essere il solo sapere valido e, per di più, di invadere ogni campo dell’esistente, delegittimando le altre forme del sapere, cesserebbe per ciò stesso di essere scienza: e precipiterebbe nel campo del dogmatismo, del fanatismo e, appunto, della superstzione scientifica. Seconda considerazione.

La scienza dovrebbe procedere per congetture e confutazioni, direbbe Popper. Secondo la forma del logos critico, non certo dei dogmatismi che si impongono secondo la forma dell’autorità dell’ipse dixit. Emblematiche restano, a tal riguardo, le polemiche di Galileo contro Simplicio e contro i dogmatici di ogni tempo. Sicché bisogna rispettare e onorare la scienza, quando si mantiene nel suo campo legittimo e quando procede per congetture e confutazioni. E bisogna, invece, dubitare di essa, allorché pretende di essere il solo sapere valido in assoluto e allorché procede dogmaticamente. Magari anche, come sta accadendo, silenziando per legge, con il bavaglio e le sanzioni, quanti, nella cerchia stessa degli scienziati, siano portatori di ipotesi differenti da quelle dominanti.

È storia di nostri giorni. Stiamo, paradossalmente, assistendo molto spesso al trionfo di una scienza che è tale solo nominalmente: e che, in verità, procede dogmaticamente e con violenza, occupando il posto vacante della religione e trasfigurandosi essa stessa in nuova religione. Con i suoi sacerdoti, i suoi riti, le sue scomuniche e la sua inquisizione. Si torna, così, alla “Chiesa della religione positiva” a suo tempo ingenuamente immaginata da Auguste Comte. Ma questa, ripeto, non è più scienza: la scienza, come sapeva Galileo, procede dialogando e, dinanzi al falso, non già punendo e diffamando, silenziando e incarcerando.

La scienza, quella vera, vuole che guardiamo, con Galileo, nel cannocchiale, affinché apprendiamo dalle “sensate esperienze” la certezza dei fatti. La degenerazione fanatica, dogmatica e religiosa della scienza, invece, si rifiuta di guardare nel cannocchiale: e, come Bellarmino, solo vuole silenziare le voci non allineate, preferendo la sanzione al dialogo, il silenziamento alla ragione, la carcerazione all’esperimento. E quand’anche si chiami pomposamente scienza, associazione per la scienza, patto per la scienza, sempre resta una violenta visione dogmatica, una religione dell’intolleranza che nulla invero ha a che vedere con la scienza di Galileo o di Newton.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).