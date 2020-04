Coronavirus e Mes, la soluzione? Uscita immediata dall'Ue e dall'euro

In tanti mi chiedete quale sarebbe, per me, la soluzione. Semplice e chiara: uscita immediata dall'euro e dalla UE. Sovranità economica e monetaria, ricostruzione come dopo la II Guerra Mondiale (furono forse il MES, gli Eurobond e la UE a salvarci?). Sono convinto che il recupero della piena sovranità monetaria ed economica sia condizione necessaria per la salvezza del Paese. Senza questa condizione, non v’è salvezza possibile, ma solo il baratro del debito inestinguibile, con annesse le riforme che la UE imporrà d’imperio alla Patria, in senso univicamente liberista e privatizzatore. Se non si compie ora l’estremo sforzo dell’uscita dall’Unione Europea, a ineluttabile destino di sventura sarà condannata la Patria: la Grecia sta lì, a segnalarci la macabra immagine dell’avvenire che ci attende, se permaniamo nell’iniquo spazio di un’Unione Europea che è ossimorica e contraddittoria fin dal nome che reca. Sovranità o barbarie: tertium non datur!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).