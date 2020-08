Covid-19, il liberismo e la nuova normalità imposta di mascherine e lockdown

Oltre 500 nuovi casi di Covid-19 ieri. Se il virus collabora, tanto meglio per lui. In ogni caso, con o senza la sua collaborazione, hanno già deciso: presto nuova fase 1. Dovete abituarvi, è la nuova normalità: come i controlli serrati in aeroporto per l'11 settembre divennero la nuova normalità (e ancora durano), così mascherine, distanziamento sociale e nuovi lockdown a intermittenza sono la nuova normalità. È la nuova razionalità politica del liberismo, che si nasconde dietro il discorso medico.

<p><strong style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 13.33px; background-color: rgb(231, 247, 255);">Diego Fusaro</strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 13.33px; background-color: rgb(231, 247, 255);"> (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (</span><a href="http://www.interessenazionale.net/" style="font-size: 13.33px; background-color: rgb(231, 247, 255);">www.interessenazionale.net</a><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 13.33px; background-color: rgb(231, 247, 255);">). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).</span></p>

