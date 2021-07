Covid, la fenomenologia dell'uomo mascherato nell'estate del 2021

Mi avventuro a delineare i tratti fondamentali di quella che ritengo di poter definire la fenomenologia dell'uomo mascherato nell'estate del 2021. Si tratta di considerazioni maturate soggettivamente in questi giorni, nella quotidiana vita del piccolo paese ligure nel quale mi trovo nei pressi di Savona: credo però che si possano ragionevolmente estendere al contegno generale della popolazione italiana dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, dalla Calabria al Piemonte.

Contrariamente a quel che i più forse penseranno, non sono soltanto due le modalità fenomenologiche e direi quasi antropologiche di cui siamo spettatori in quest'estate: abbiamo i mascherati e i non mascherati; i primi camminano fieramente per strada e sul lungomare a viso aperto, mostrando il volto, vale a dire ciò che già per Cicerone era il tratto distintivo dell'essere umano rispetto agli animali che solo hanno il muso. Vi sono poi i mascherati a ogni costo e in ogni contesto: li vediamo incedere in modo palesemente ridicolo con il volto coperto dal fetido cencio, subito divenuto uniforme del nuovo Leviatano tecnosanitario; che siano soli o in compagnia, distanziati di 2 km o addirittura completamente soli sulla battigia, essi non rinunciano mai al nascondimento del volto, come richiesto dal nuovo ordine terapeuticamente corretto. Si sentono responsabili e portatori di una superiore morale, senza avvedersi di essere in realtà, con tutta evidenza, i manichini perfetti del nuovo potere, le soggettività assoggettate al regime iatrocratico imperante, le pecore subordinate e belanti del nuovo gregge amministrato da perfidi e cinici pastori senza confini.

Accanto a queste due categorie poc'anzi ricordate, ve ne è una terza che non deve passare inosservata e che come subito dirò mi pare essere quella decisiva: sono coloro i quali esibiscono la mascherina, tenendola però ora sotto il mento, ora sotto il gomito, in ogni caso non sul volto; si tratta di soggetti davvero particolari, che potremmo anche chiamare gli indecisi o, se preferite, i perplessi. Per un verso, essi avvertono l'insensatezza del coprire il volto en plein air, sanno in cuor loro che si tratta di una pratica palesemente assurda, priva di ogni connessione con le sempre osannate ragioni medicoscientifiche e magari anche direttamente legata ai modi governamentali del nuovo potere. Per un altro verso, gli indecisi non se la sentono, non hanno il coraggio o forse semplicemente non vogliono avere seccature di alcun tipo: sicché non rinunciano ad esibire l'uniforme del potere, sia pure senza mostrarla collocata sul suo luogo naturale. Ed è per questo che li vediamo portare sempre con sé, in bella mostra, sia pure non sul volto, la sacra mascherina, quella che segnala che siamo tutti malati, che l'emergenza non è finita e che ci riconosciamo tutti come sudditi di un potere che ci chiede di calzare la sua specifica uniforme.

Se i non mascherati rivelano senza mediazioni la propria indisponibilità a piegarsi all'insensato e a rinunziare alla libertà di esibire il proprio volto, come è tipico dell'uomo libero, e se i mascherati sono invece i sudditi ideali del nuovo ordine terapeutico, la terza categoria, quella dei non mascherati ma con mascherina sempre appresso e ben visibile, è indubbiamente quella più problematica e meno facilmente inquadrabile. Una categoria degna di analisi specifica, appunto. Nei soggetti che si inscrivono in questa terza categoria vi è evidentemente la disponibilità alla liberazione e al grande rifiuto del nuovo sciagurato potere che ci vuole senza volto e senza dignità; ma tale disponibilità ha ancora paura di esibirsi, quasi pare temere ritorsioni possibili da parte dell'occhiuto potere, sempre pronto a rampognare chi non esibisca l'uniforme terapeutica sul volto.

Chissà, forse è proprio a questo terzo tipo di soggetti che bisognerà rivolgersi, con una sorta di nuova "guida dei perplessi" tesa a far sì che prevalga in loro il sentimento di libertà su quello di paura, il desiderio di essere liberi su quello di essere servi. Nulla invece purtroppo ci si può aspettare dalla prima categoria, quella dei mascherati sempre e comunque, al mare o in montagna, nei boschi o sulle alture: una categoria, sia chiaro, che sarebbe disposta a indossare la mascherina quand'anche non vi fossero più i decreti appositi a imporlo e addirittura quand'anche il virus non esistesse più.

Per inciso, sempre permanendo nella sfera della fenomenologia del quotidiano, ho visto con i miei occhi qualche giorno addietro un uomo che conduceva per strada al guinzaglio il proprio cane: la scena era decisamente surreale, se si considera che il quadrupede procedeva senza museruola e il suo padrone invece la portava... un mondo rovesciato, chioserebbe il vecchio Hegel. Vi sarebbe davvero da ridere, se non vi fosse da piangere!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).